محافظ المنيا يقرر إعادة توزيع درجات أسئلة امتحان الهندسة للشهادة الإعدادية

قرر محافظ المنيا أسامة القاضي تكليف وكيل وزارة التربية والتعليم حمدي مصطفى باتخاذ إجراءات إعادة توزيع درجات الأسئلة محل شكوى الطلاب في مادة الهندسة التي أدوا امتحانها اليوم الخميس، كما قرر تصحيح امتحان مادة الهندسة بلجنة المدرسة التجريبية الابتدائية رقم 2 بإدارة المنيا التعليمية بلجنة خاصة؛ نظراً لتأخر توزيع أوارق الأسئلة باللغة الإنجليزية وإحالة المقصرين إلى المساءلة القانونية.

يأتي ذلك استجابة لشكاوى بعض الطلاب بالشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا من صعوبة امتحان مادة الهندسة اليوم، وحرصاً على مصلحة الطلاب.

من ناحية أخرى، صدّق محافظ جنوب سيناء الدكتور خالد فودة، اليوم الخميس، على 10 قرارات لحالات تصالح في مخالفات البناء، لأهالي مدينة طور سيناء (نموذج 10)، كما وجه بضرورة استكمال التصديق على باقي قرارات التصالح لأهالي مدن المحافظة، وسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها.

وذكرت المحافظة - في بيان - أنه تم استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.

من جانبه، قال رئيس مدينة طور سيناء مبروك الغمريني إن إجمالي عدد قرارات التصالح التي تم التصديق عليها حتى الآن لأهالي مدينة طور سيناء بلغت 550 حالة تصالح على مخالفات البناء.