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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 16 شخصا في انقلاب ربع نقل بالصحراوي الغربي أمام ملوي المنيا

انقلاب سيارة بصحراوي
انقلاب سيارة بصحراوي ملوي

أصيب 16 شخصا اثر انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز ملوي جنوب المنيا تم نقل المصابين للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا اخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مركز ملوي.

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وعلي الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 16 شخصا ما بين أطفال ورجال وسيدات جميعهم عمال مزارع أصيبوا بإصابات متفرقة جراء الحادث ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة في أنحاء الجسد وكسور .


تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وتحرر محضر عن الحادث ،وتم اخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

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