عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استجابة لطلاب الإعدادية.. محافظ المنيا يوجه بإعادة توزيع درجات أسئلة مادة الهندسة

محافظ المنيا يتابع
محافظ المنيا يتابع الامتحانات

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، امتحانات الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الأول 2024 خلال اليوم الثانى فى مادتى الهندسة والتربية الدينية، موجها وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا بإعادة توزيع درجات أسئلة مادة الهندسة فى استجابة سريعة لشكوى الطلاب وأولياء الأمور من صعوبة بعض الاسئلة، وذلك حرصا على مصلحة أبنائنا الطلاب.

ضمن مبادرة "خفض الأسعار".. طرح 11800 كرتونة مواد غذائية مدعمة بمراكز المنيا

تموين المنيا يضبط 150 مخالفة متنوعة خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق

وكلف المحافظ، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، بالتواصل المستمر مع مديري الإدارات التعليمية لتذليل كافة العقبات التي تواجه اللجان وتقديم الدعم الفني وإيجاد الحلول العاجلة لأي مشكلة طارئة تواجه الطلاب والاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة في الموعد المحدد إلى جانب تأمين أوراق الإجابة حتى وصولها إلى لجنة النظام والمراقبة.

وفي ضوء توجيهات المحافظ، وحرصاً على مصلحة الطلاب، أكد وكيل الوزارة أنه يتم تصحيح امتحان الرياضيات ( فرع الهندسة ) للشهادة الإعدادية باللغة الانجليزية بلجنة مدرسة التجريبية الابتدائية رقم 2 بإدارة المنيا التعليمية فى لجنة خاصة، نظراً لتأخر توزيع أوراق الأسئلة باللغة الانجليزية، مع إحالة المقصرين إلى المساءلة القانونية.

 

أسامة القاضي محافظ المنيا التربية الدينية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا توجيهات المحافظ شكوى الطلاب وكيل وزارة التربية مصلحة أبناءنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحالف دولي لمواجهة الدولار.. مصر والصين توجهان ضربة قاصمة للعملة الأمريكية |تفاصيل

كنز على بابا.. اكتشاف مناجم ذهب جديدة في مصر ستغير حياة المصريين| تفاصيل

مفاجأة وراء طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي.. ناقد فني: «ضرب نار» كلمة السر

بعد التشهير.. مفاجأة غير سعيدة لمروجي الشائعات ضد ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

شوبير يوجه نصيحة لـ إمام عاشور بسبب لقطته في مران المنتخب

محكوم عليها بالسجن 63 سنة.. القبض على صاحبة مجموعة مطاعم شهيرة

600 جنيه|تراجع سعر الذهب في محال الصاغة بعد قفزة جنونية..وعيار 21 مفاجأة

بعد اكتشاف جبل الذهب الجديد.. بشائر برلمانية بخفض أسعاره في مصر وتوفير فرص عمل

ترشيحاتنا

وزير النقل: إنشاء خط سكة حديد يربط بئر العبد والعريش وطابا

أزمة القيد | بيان عاجل من الزمالك

إيران تؤكد ضرورة منع باكستان تأسيس قواعد لـ"الإرهابيين" على أراضيها

الخلافات مستمرة .. مؤتمر صحفي لـ نتيناهو بدون جالانت وجانتس

وزير النقل: التشغيل التجريبي للمونوريل يستمر 6 أشهر

ببلاش.. قنوات مجانية متاحة لـ مشاهدة مباراة مصر وغانا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمبسوت لافت.. وفاء عامر تستعرض جمالها بهذا الفيديو| شاهد

فستان جلد جريء .. شقيقة محمد رمضان تثير الجدل برفقة زوجها |شاهد

وزير الدفاع يبحث مع نظيره البريطاني التعاون العسكري وتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط

لتنفيذ كافة المهام| رئيس الأركان يشهد إجراءات رفع الكفاءة القتالية لوحدات المدفعية بالمنطقة المركزية

فيديو

وزير الدفاع يبحث مع نظيره البريطاني التعاون العسكري وتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط

طرح برومو مسلسل "حدوتة منسية " لـ سوسن بدر |شاهد

مفاجأة بعيار 21 | هل يتوقف الذهب عن الصعود ؟! ..فيديو

تسخير للجن.. دعاء فاروق تفجر مفاجأة حول التنبؤ بطلاق ياسمين عبد العزيز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ