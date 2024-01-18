استجابة لطلاب الإعدادية.. محافظ المنيا يوجه بإعادة توزيع درجات أسئلة مادة الهندسة

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، امتحانات الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الأول 2024 خلال اليوم الثانى فى مادتى الهندسة والتربية الدينية، موجها وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا بإعادة توزيع درجات أسئلة مادة الهندسة فى استجابة سريعة لشكوى الطلاب وأولياء الأمور من صعوبة بعض الاسئلة، وذلك حرصا على مصلحة أبنائنا الطلاب.

وكلف المحافظ، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، بالتواصل المستمر مع مديري الإدارات التعليمية لتذليل كافة العقبات التي تواجه اللجان وتقديم الدعم الفني وإيجاد الحلول العاجلة لأي مشكلة طارئة تواجه الطلاب والاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة في الموعد المحدد إلى جانب تأمين أوراق الإجابة حتى وصولها إلى لجنة النظام والمراقبة.

وفي ضوء توجيهات المحافظ، وحرصاً على مصلحة الطلاب، أكد وكيل الوزارة أنه يتم تصحيح امتحان الرياضيات ( فرع الهندسة ) للشهادة الإعدادية باللغة الانجليزية بلجنة مدرسة التجريبية الابتدائية رقم 2 بإدارة المنيا التعليمية فى لجنة خاصة، نظراً لتأخر توزيع أوراق الأسئلة باللغة الانجليزية، مع إحالة المقصرين إلى المساءلة القانونية.