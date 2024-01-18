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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات تفتيشية على المنشآت| إحالة 14 موظفا بالوحدات الصحية بالمنيا للتحقيق

حملات تفتيشية على
حملات تفتيشية على المنشآت الصحية

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية باستمرار تكثيف الحملات المرورية الإشرافية على الوحدات الصحية، بالتنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة انتظام سير العمل والوقوف على أوجه القصور، ومعالجة أي سلبيات أو معوقات تؤثر على مستوى الخدمة الطبية، والاطمئنان على مدى الالتزام بضوابط تنظيم العمل، واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد كل مقصر أو مهمل أو متخاذل عن العمل ، وذلك في إطار السعي الدائم نحو تقديم خدمة طبية أفضل لأهالي المحافظة.

 

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من جانبه، تابع الدكتور سعيد محمد رئيس مركز سمالوط، انتظام سير العمل بمستشفى سمالوط التخصصى العام وذلك خلال جولة مرورية مفاجئة نفذتها الوحدة المحلية بالتنسيق مع مكتب التفتيش والمتابعة حيث تفقد رئيس المركز أقسام المستشفى ، للتأكد من تواجد طاقم الأطباء والتمريض ومدى انتظام العاملين بالمستشفى، والاطمئنان على توافر الأمصال والمستلزمات الطبية ومستوى النظافة داخل المستشفى والخدمات الطبية والعلاجية المقدمة ، كما شملت الجولة تفقد مكان تجميع وإعدام النفايات الخطرة وفقاً للاشتراطات البيئية والصحة المتبعة.

وفى مركز ومدينة المنيا، أحال عامر طه رئيس المركز 14 من العاملين بالوحدات الصحية بقريتى( ادمو ـ بنى حسن الأشراف) التابعة للوحدة المحلية لقرية دمشير للتحقيق من قبل الشئون القانونية لتقصيرهم بالعمل وغيابهم دون تقديم إذن مسبق، وذلك أثناء زيارته المفاجئة للوحدة الصحية لمتابعة انتظام وسير العمل والتأكد من مدى تقديم الخدمات والرعاية الصحية للمرضى، مؤكداً على عدم التهاون مع كل من يقصر فى عمله بكل القطاعات، وعلى وجه الخصوص قطاع الصحة الذي يمس حياة المواطنين.

وفى ذات السياق، أجرى هشام فايز رئيس مركز مطاى، جوله تفقدية لمستشفى مطاي العام ومستشفى الصحة الإنجابية والوحدات الصحية بقري ( ابوان - ادقاق المسك - الكوادي - جوادة ) بالتنسيق مع مدير الإدارة الصحية بمطاي ومديري إدارة التفتيش و الرقابة، وذلك في إطار ضبط منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والتأكد من كفاءة الأجهزة الخاصة بالمستشفيات، والاطمئنان على توافر الأمصال الخاصة بالفيروسات وكذلك رصيد الألبان بالمخازن وبيان مدى مستوى النظافة لتقديم خدمة صحية متميزة للمواطنين، مشدداً على الأطباء المتواجدين بضرورة توفير كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة للمرضى و حسن معاملتهم.

الخدمات الطبية والعلاجية التفتيش والمتابعة الخدمات الطبية الحملات المرورية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا الوحدات الصحية تكثيف الحملات المرورية منظومة العمل

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