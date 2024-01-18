توقيع الكشف على 1711 حالة خلال قافلة طبية بمركز بمطاي بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، توقيع الكشف الطبي على 1711 حالة خلال قافلة طبية بقرية منبال التابعة لمركز مطاي على مدار يومي 15 و16 يناير الجاري وتقديم العلاج بالمجان وذلك ضمن مبادرة " حياة كريمة " التي أطلقها رئيس الجمهورية لتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا والوصول لجميع المواطنين في أماكنهم.

وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، في تقريره أن فاعليات القافلة أسفرت عن توقيع الكشف الطبي علي 1711 حالة وصرف الأدوية وإجراء الفحوصات اللازمة لهم بالمجان في تخصصات مختلفة شملت 365 حالة جراحة، 399 حالة أطفال، 364 باطنة، 102 نساء ،65 أسنان، 199 جلدية، 159 حالة أنف وأذن، 58 تنظيم الأسرة.

كما تم إجراء 222 تحليلاً مختلفا و 16 أشعة سينية وموجات صوتية و 125 كشف مبكر للضغط والسكر و إجراء خلع أسنان لعدد 11 حالة بعيادة الأسنان وتحويل 7 حالات للمستشفى لاستكمال العلاج ، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحى لعدد 178 متردداً .