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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا يُسلم 105 عقود جديدة لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة

محافظ المنيا يسلم
محافظ المنيا يسلم عقود أراضي أملاك الدولة

وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بالتيسير على المواطنين لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة وفقاً للقانون تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، بالإسراع في بحث طلبات التقنين المقدمة مع مراعاة البُعد الاجتماعي، مؤكداً أنه لن يسمح بأي تقصير في إنهاء ملف التعديات على أملاك الدولة والعمل على استرداد حق الشعب.

جاء ذلك خلال تسليم المحافظ لـ 105 عقود جديدة منها 91 عقد زراعة و14 عقد مبانٍ للمستفيدين من المواطنين من واضعي اليد على أملاك الدولة ، مع استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالتقنين وموافقة الجهات المعنية طبقاً للقانون، بحضور المهندس عاطف طه مدير عام إدارة أملاك الدولة.

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وخلال اللقاء، استمع المحافظ لبعض المواطنين والاجابة على استفساراتهم،  موجهاً الشكر للحضور على اهتمامهم وسعيهم الجاد لتقنين أوضاعهم، مما سيكون له الأثر الكبير على عائد التنمية لهم وللدولة، في إطار قانون يحمى الجميع ويحفظ حقوقهم.

وأكد أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها، والتيسير على المواطنين من واضعي اليد بنطاق المحافظة بتسهيل الإجراءات وتذليل العقبات للتقنين، مع الالتزام بالضوابط والقوانين لصالح المواطن والدولة.

 

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