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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا يتفقد انتظام سير امتحانات الشهادة الإعدادية بعدد من اللجان

محافظ المنيا يتفقد
محافظ المنيا يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، عدداً من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمدينة المنيا، لمتابعة انتظام سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2023 - 2024، وذلك للتأكد من تحقيق الانضباط أثناء سير الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب من تجهيز وإعداد اللجان.

 

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وشارك في الجولة مع المحافظ، كلا من، حمدي مصطفي وكيل وزارة التربية والتعليم، محمد سليمان مدير الإدارة التعليمية بالمنيا، عامر طه رئيس مركز مدينة المنيا.

واطمأن المحافظ ، على حسن سير الامتحانات في سهولة ويسر ومدى وضوح الأسئلة، وكذلك تواجد المراقبين والمشرفين على الامتحانات، وتزويد اللجان بوسائل الإضاءة والتهوية الجيدة، إلى جانب توفير زائرة صحية في كل مدرسة بها لجان امتحانيه، موجهًا بالتزام الجميع بالتعليمات واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات ومنع أي محاولة للغش واتخاذ الإجراءات اللازمة.

من جانبه، قال حمدي مصطفي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إن امتحانات الشهادة الاعدادية مستمرة حتى يوم الأربعاء الموافق 24 يناير الجاري، لافتاً إلى أن إجمالي عدد طلاب الشهادة الإعدادية 105 ألف و 785 طالبا وطالبة، داخل 439 لجنة بالإدارات التعليمية التسع على مستوى المحافظة، مشيراً إلى تشكيل غرف عمليات بالمراكز والمحافظة لمتابعة سير الامتحانات وتلقي الشكاوى.

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