استجابة للمواطنين.. حملات مفاجئة على مواقف المنيا للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب

وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالاستجابة السريعة والفورية لشكاوى المواطنين في جميع القطاعات الخدمية، مؤكدًا ضرورة التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع لشكاواهم وإيجاد الحلول الفورية لها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، والعمل على حلها من خلال التنسيق بين المحافظة، ومديريات الخدمات.

وقال القاضي إن أجهزة المحافظة تعمل وفق منظومة متكاملة لحل مشاكل المواطنين وتلبية جميع احتياجاتهم.

وقال عامر طه، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، إنه فور تلقيه شكوى عدد من المواطنين المترددين على مواقف السيارات بوجود تعريفة مخالفة للتعريفة الرسمية، تم تنفيذ عدد من الحملات المفاجئة على مواقف السيارات.

واستمع رئيس المركز لراكبي السيارات وأصحاب سيارات الأجرة، ووجه بالتنسيق مع مباحث المرور وعمل حملات مفاجئة بصفة مستمرة على المواقف للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب، مناشداً المواطنين الإبلاغ الفوري عن كل من يخالف التعريفة وسيتم تطبيق القانون بكل قوة على المخالف.

وفي مركز مطاي، أكد هشام فايز، رئيس المركز، أنه فور تلقي شكوى تفيد بعطل بخط مياه الروبة بحى شرق المدينة بسبب كسر في ماسورة المياه خط 6 المغذي لمنطقة العمارات بالروبة، على الفور وجه بالتنسيق مع مسئولي شركة المياه والشرب لإصلاح العطل، وتم توصيل المياه إلى المواطنين بالمنطقة.