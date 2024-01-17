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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم .. صحة المنيا تنظم قافلة طبية بقرية طحا ضمن مبادرة "حياة كريمة"

توقيع الكشف الطبي
توقيع الكشف الطبي على المرضى

تنظم مديرية الصحة بالمنيا اليوم الأربعاء قافلة طبية علاجية بقرية طحا بمركز سمالوط، على مدار يومين متتاليين 17 و18 يناير الجاري، ضمن مبادرة "حياة كريمة " تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية والوصول لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا وجميع المواطنين في أماكنهم تيسيرا عليهم.

وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن"، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات.

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وأشار إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة.

 

أسامة القاضي محافظ المنيا الأطباء المتخصصين الحمى القلاعية والوادي المتصدع بادرة حياة كريمة تطوير المناطق العشوائية توفير الرعاية الصحية مجانية وكيل وزارة الصحة

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