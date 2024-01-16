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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم المنيا: إحالة مدير مدرسة وموجه للتحقيق لعدم الالتزام بتعليمات الامتحانات

وكيل وزارة التعليم
وكيل وزارة التعليم يتفقد اللجان

أحال حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا مدير مدرسة ثانوي للتحقيق لعدم التزامه بتعليمات الامتحانات وطباعة وتوزيع ورقة المفاهيم على طلاب الصف الأول الثانوي خلال تأديتهم الامتحانات، كما أحال الموجه المقيم بالمدرسة للتحقيق لعدم المتابعة وإبلاغ الإدارة.

وجاء ذلك خلال زيارة وكيل الوزارة لإدارة مطاى التعليمية لمتابعة امتحانات النقل لنهاية الفصل الدراسي الأول، والاطمئنان على حسن سير الامتحان.

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وتفقد وكيل الوزارة عدة مدارس منها مدرسة متولى الشعراوى للتعليم الأساسي ومدرسة الثانوية بنات والثانوية بنين التابعة لإدارة مطاي التعليمية لمتابعة سير الامتحان، للاطمئنان إلى انتظام أعمال الامتحانات بالمدارس، وعدم وجود أي مشكلة به.

وشدد وكيل الوزارة على عدم السماح نهائيًا بدخول الهاتف المحمول إلى المدرسة بصحبة الطلبة والطالبات، وتوفير المناخ المناسب لأداء جميع الامتحانات، ومنع أي محاولات للغش بكل أنواعه، مؤكدًا حرص تعليم المنيا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

إحالة مدير مدرسة الهاتف المحمول تعليمات الامتحانات مدرسة متولي الشعراوي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا حملات على المخابز

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