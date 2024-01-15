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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 210 حالات تعد على الأرض الزراعية خلال حملات أمنية بالمنيا

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على التعاون المستمر بين كافة أجهزة الدولة للتصدي للممارسات غير القانونية لحالات الاستيلاء والتعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء في جميع مراكز المحافظة، في إطار متابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالحفاظ على رقعة الأرض الزراعية ومنع التعدي عليها باعتبارها ثروة قومية ومصدراً أساسيا لإنتاج الغذاء .

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واستعرض المحافظ، جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية على مدار 7 أيام في تنفيذ حملات التعديات على رقعة الأرض الزراعية وأملاك الدولة، حيث تمكنت الوحدات المحلية بمراكز المنيا - بني مزار- مغاغة - ديرمواس من إزالة 181 حالة تعد بالبناء المخالف منها 88 حالة تعد بقري تله - نزلة حسين - طوخ الخيل - دمشير - البرجاية - بني أحمد الغربية – بني محمد سلطان وأحياء شمال وغرب بمدينة المنيا، وإزالة 82 حالة تعد علي الأرض الزراعية بقرى الحسينية- أبوجرج - بني علي – صندفا والأحياء الرئيسية بمدينة بني مزار، وفى مركز مغاغة تم إزالة 9 حالات تعد بقريتي طنبدي - أبا وحي شرق المدينة، إلي جانب إزالة حالتي تعد بقريتي بني حرام - دلجا بمركز ديرمواس.

وفي مراكز العدوة - سمالوط – ملوي - مطاي  أزالت الوحدات المحلية 29 حالة تعد علي الأرض الزراعية خلال حملات تم تنفيذها بالتنسيق مع قسم الإزالات والجهات المعنية، منها 4 حالات تعد بالأحياء الرئيسية بمركز ملوي، وإزالة 14 حالة تعد علي الأرض الزراعية بقريتي العزيمة – بني غني والأحياء الرئيسية بمدينة سمالوط، وإزالة 10 حالات تعد بقريتي بردنوها – منبال وأحياء غرب وشمال مدينة مطاي، إلي جانب إزالة حالة تعد بقرية بني وركان بمركز العدوة، وتمت الإزالة الفورية حتي سطح الأرض واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

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