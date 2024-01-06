رئيس جامعة المنيا: أطلقنا 32 قافلة خلال عام 2023 بإجمالي مستفيدين 21 ألف مواطن

أطلق قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنيا، تحت رعاية الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا ، أولي قوافله التنموية الشاملة خلال العام 2024؛ لتقديم خدماته المتنوعة لأهالي القري الأكثر احتياجًا في انحاء المحافظة، وذلك بتنظيم قافلة لقرية منشأة الساوي التابعة لمركز العدوة؛ لتأتي ضمن مشاركات الجامعة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"؛ لتطوير قري الريف المصري.

أعلن الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا عن حصاد الخدمات الطبية والتنموية التي قدمتها قوافل جامعة المنيا خلال العام 2023، والتي تشمل إلي جانب الخدمات الطبية، خدمة بيطرية وتوعية صحية وتوعية اجتماعية من مشاركين من كل كليات الجامعة، وذلك في إطار دور الجامعة ومسئوليتها الاجتماعية والخدمية تجاه قرى المحافظة، مؤكداً أنه خلال عام 2023 أطلقت الجامعة 32 قافلة طبية جابت مختلف قري المحافظة شمالاً وجنوباً، استفاد منها ما يزيد عن 21 ألف مواطن في كافة التخصصات الطبية وتوفير الأجهزة والأدوات الطبية والأدوية في مقار القرى التي نظمت بها القوافل تخفيفاً عن كاهل المواطنين.



وأشار رئيس جامعة المنيا أن قافلة منشأة الساوي قد أسفرت خدماتها، التي قدمها فريق طبي متكامل من الكشف على حوالي 580 حالة من أهالي القرية في 12 تخصص طبي ما بين تخصصات "الأطفال، والنساء والتوليد، والأنف والأذن، والرمد، والمسالك البولية، والجلدية، والأمراض النفسية، والجراحة العامة، والباطنة، والصدر، والقلب، والعظام"، إلى جانب صرف الادوية للمرضي بالمجان من خلال منفذ الصيدلية الخاص بالقافلة.



وفيما يخص الجانب التوعوي بالقافل، أوضح رئيس جامعة المنيا ، أنه تم عقد عدد من الندوات التوعوية بواسطة فريق أكاديمي من كلية التمريض؛ لتوضيح عدد من التعليمات والارشادات الطبية حول الفحص الذاتي للثدي، وكيفية الوقاية من أمراض الشتاء، إلى جانب توعية الأهالي بضرورة الحفاظ على مكتسبات الريف المصري من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك بأهمية المحافظة على الترع التي تم تبطينها وعدم إلقاء المخلفات بها.

وكان قد أصدر الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، قراراً باعتبار اليوم السبت الموافق 6 يناير 2024 أجازة للعاملين بالجامعة وذلك في قطاع التعليم، واستمرار العمل لباقي الأسبوع وفقاً لمواعيد العمل المقررة.