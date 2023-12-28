محافظ المنيا يوجه باستمرار الحملات الرقابية على المحلات والأسواق لضبط الأسعار

أكد محافظ المنيا أسامة القاضي، ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية على مستوى المدن والقرى بشكل مستمر؛ لضبط الأسواق والتأكد من صلاحية المعروضات والالتزام بالأسعار المقررة والمعلنة.. موجها رؤساء الوحدات المحلية بمراكز المحافظة بمتابعة الحملات اليومية على المخابز البلدية وتحرير محاضر فورية للمخالفين حفاظا على حقوق المواطنين.



وذكرت المحافظة - في بيان اليوم /الخميس/ - أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي تمكنت من ضبط 26 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية على المخابز البلدية بالمدينة وقرية أبوان، كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار، حملات تفتيشية أسفرت عن تحرير 10 مخالفات تموينية متنوعة، بالإضافة إلى تحرير محضرين لتجميع دقيق بلدي بدون ترخيص، وذبح خارج المجازر.



وفي مركز ومدينة ملوى.. تم تحرير 46 مخالفة تموينية وشملت الحملات نطاق الوحدة المحلية بدائرة ملوى ومجلس قروى البرشا.



كما واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، حملاتها اليومية الميدانية لإحكام الرقابة التموينية على المخابز البلدية والأسواق، وتمكنت من تحرير 5 محاضر بمجلس قروى صفط الخمار وقرية بني أحمد الغربية.

وفي مركز ومدينة ديرمواس.. تم تنفيذ حملات تموينية مكثفة؛ أسفرت عن تحرير 35 مخالفة تموينية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.



وعلى صعيد آخر.. شهد محافظ المنيا، تسلم المحافظة دفعة جديدة من المعدات لدعم منظومة النظافة بالوحدات المحلية ضمن الخطة الاستثمارية، وذلك في إطار الاهتمام برفع مستوى النظافة العامة وتحقيق رضا المواطنين، والحفاظ على البيئة والارتقاء بالمظهر الحضاري ورفع تراكمات القمامة.



وأوضح القاضي، أنه تم توزيع المعدات الجديدة بمدينة مغاغة، والمنيا الجديدة.. مشددا على أهمية الحفاظ على هذه المعدات لتحقيق أكبر استفادة من تشغيلها واستخدامها بشكل سليم مع إجراء أعمال الصيانة الدورية لرفع كفاءتها لكونها أحد أهم مقومات النجاح في النهوض بمستوى النظافة.

