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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة المنيا يستقبل أعضاء لجنة اختيار العمداء

رئيس جامعة المنيا
رئيس جامعة المنيا مع لجنة اختيار العمداء

استقبل الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا الدكتور الهلالي الشربيني الهلالي، أستاذ التخطيط التربوي ووزير التربية والتعليم الأسبق، وأحد أعضاء لجنة المقابلات للمترشحين لمنصب عمداء كليتى التربية النوعية والتربية للطفولة المبكرة ، والتي بدأت أعمالها بمقابلات المرشحين لعمادة كليتى التربية النوعية والتربية للطفولة المبكرة .

 

رحب رئيس الجامعة بالدكتور الهلالي والدكتور جمال أبو المكارم رئيس جامعة المنيا الأسبق، وجميع أعضاء لجان اختيار عمداء الكليات ضيوف الجامعة التي ضمت الدكتورة زينب أمين والدكتورة تيسبى محمد رشاد، ود. بطرس حافظ بطرس، ود. شهيناز محمد عبد الله، ود. أنور رياض عبد الرحيم، د. جمال فضل، ود. مشيرة محمد الشريعي، ود. وداد محمد سكران، لاختيار عمداء كليات التربية النوعية، والتربية للطفولة المبكرة، والصيدلة، وفقاً للمعايير والشروط الموضوعة.

 

وخلال اللقاء تبادل الحضور وجهات النظر حول عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك لتحقيق أهداف ورؤية الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي وفقاً لرؤية مصر 2030.

 

وناقشوا أهمية الاستفادة القصوى من الخبرات العلمية في مجال التخطيط التربوي للارتقاء وتطوير النظم التعليمية والإدارية بالمؤسسات التعليمية.

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