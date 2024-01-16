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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في إطار التمكين الاقتصادي..

وحدة السكان بالمنيا تطلق مبادرة "أنتِ قادرة.. المرأة تنتج وتصنع"

مبادرة انت قادرة
مبادرة انت قادرة بالمنيا

أطلقت محافظة المنيا مبادرة " أنتِ قادرة .. المرأة تنتج وتصنع" لتمكين المرأة اقتصاديا بتأهيلها وتدريبها لإقامة مشاريع صغيرة تسهم في تنمية موارد الأسرة والقضاء على البطالة وإنتاج سلع بدلا من الاستيراد من خلال منحها قروض ميسرة  وذلك يأتى في إطار توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بدعم المرأة وتمكينها على كافة الأصعدة اتساقا مع رؤية مصر 2030.

 

وفي هذا السياق أعلنت وحدة السكان بالمحافظة عن تدشين وانطلاق مبادرة ( أنتِ قادرة .. المرأة تنتج وتصنع) لتمكين المرأة اقتصاديا بمركز سمالوط بحضور الدكتور سعيد محمد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط، والدكتور رضا فاروق مدير وحدة السكان وهيثم الببلاوى نائب مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بالمنيا، وعدد من مسئولي الجهات المعنية والشريكة.

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وأكد رئيس مركز سمالوط أن المرأة المصرية استطاعت أن تثبت جدارتها وقدرتها وكفاءتها على تحمل المسؤولية الوطنية والاجتماعية، كشريك فاعل ومؤثر في المجتمع المصري.

 

وأوضح مدير وحدة السكان بالمحافظة أن هذه المبادرة تتم على 3 مراحل حيث يكون أولى مراحلها بعنوان "التوعية وتغيير الفكر نحو إقامة المشاريع" وتحتوي المرحلة الثانية على "التدريب المهني" بالتعاون مع مديرية العمل والتضامن وجهاز المشروعات، بينما تتضمن المرحلة الثالثة "الحصول على القروض" وتنتهي المبادرة بتنظيم معارض لمساعدة المرأة على تسويق منتجاتها.

 

لافتاً إلي أن المبادرة يشارك فيها مديريات العمل والزراعة والتضامن، إلى جانب جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وجهاز شباب الخريجين وعدد من مؤسسات المجتمع المدني.

أسامة القاضي محافظ المنيا التمكين الاقتصادي الخريجين اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر هاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لمشروعات الصغيرة والمتوسطة مشروعات الصغيرة والمتوسطة

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