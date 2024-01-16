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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غدا.. بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية بالمنيا

وكيل وزارة التعليم
وكيل وزارة التعليم بالاجتماع

تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا ، غدا الأربعاء، وتستمر حتى الأربعاء 24 يناير الجاري حيث يؤدي الامتحان 405 آلاف و92 طالبا وطالبة في 436 لجنة على مستوى المحافظة.

وشدد حمدى مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا خلال اجتماع موسع مع مديرى الإدارات ورؤساء القطاعات واللجان على ضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، وعدم السماح نهائياً بدخول أو استخدام الهاتف المحمول داخل اللجان للطلاب أو الملاحظين، والتصدي بكل حزم لأي محاولات غش، وضرورة ختم أوراق الأسئلة بخاتم اللجنة البيضاوي على الوجهين، والتوجيه بضرورة توفير المناخ المناسب والهدوء لكي يتمكن أبنائنا الطلاب من أداء الامتحان بشكل سليم، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

ووجه وكيل الوزارة خلال الاجتماع بسرعة التواصل مع غرفة العمليات المنعقدة طوال فترة الامتحانات على مستوى المديرية والإدارات التعليمية العشر بصفة مستمرة لمتابعة سير الامتحان والابلاغ الفوري عند وجود أي مشكلة.

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وأكد حمدى على ضرورة التحقق من شخصية جميع العاملين باللجنة والتحقق من شخصية الطالب الممتحن، مشددا على منع خروج أي من العاملين باللجنة بعد فتح مظاريف الأسئلة.

وأوصى مديري الإدارات التعليمية بضرورة تقديم كامل الدعم لرؤساء اللجان، وسرعة التواصل مع غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية حال وجود أي مشكلة.

جدول الامتحان 


جدول امتحانات الشهادة الإعدادية في المنيا:

الأربعاء 17 يناير: امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء.

الخميس 18 يناير: امتحان مادتي الهندسة والتربية الدينية.

الأحد 21 يناير: امتحان مادتي اللغة الإنجليزية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الاثنين 22 يناير: امتحان مادتي جبر وإحصاء التربية الفنية.

الثلاثاء 23 يناير: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية ولغة فرنسية ومادة المستوى الرفيع للغات.

الأربعاء 24 يناير: امتحان مادة العلوم ومادة المستوى الرفيع للمدارس الرياضية.

أعمال الامتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول امتحان مادة اللغة العربية امتحان مادة العلوم امتحانات الفصل الدراسي الأول طلاب الشهادة الإعدادية وكيل وزارة التربية والتعليم وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا

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