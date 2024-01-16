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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا يستعرض المشروعات الجاري تنفيذها لتطوير المناطق العشوائية

اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا اجتماع مجلس إدارة وحدة تطوير المناطق العشوائية، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بعمل الوحدة والموقف التنفيذي للمشروعات المنفذة من خلال الوحدة.

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جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف أبو العيون، المشرف العام على الوحدة، والمهندس نيازي مصطفي، مدير الوحدة، والمهندسة أسماء صلاح مدير إدارة التخطيط العمراني وأعضاء مجلس الإدارة .

استعرض المحافظ، مع أعضاء مجلس الإدارة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها، للوقوف على آخر المستجدات بالمشروعات، مؤكداً على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المقررة للمشروعات، ومراعاة الجودة والكفاءة في التنفيذ، والمتابعة الدورية لسير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بما يضمن تحقيق الهدف منها .

قرر المحافظ تكليف الوحدة بعدد من المهام ، والتي جاء من أبرزها تكليف الوحدة بالقيام بإعداد مشروع كوبرى المشاه المعدنى ببنى مهدى كما ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات والمشروعات الموكلة للوحدة.

أسامة القاضي محافظ المنيا أعضاء مجلس الادارة الهدف منها التخطيط العمرانى مجلس الادارة وأعضاء مجلس الإدارة

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