بيطري المنيا: تحصين 352 ألف رأس ماشية ضد الحمي القلاعية والوادي المتصدع

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، ضمن حملات التحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وذلك تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالاهتمام بالثروة الحيوانية خاصة وأنه يأتي علي رأس اهتمامات الحكومة المصرية لتحقيق الأمن الغذائي من اللحوم والألبان .

واستعرض الدكتور فتحي عبد العال مدير مديرية الطب البيطري جهود المديرية خلال الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع علي مدار الشهرين الماضيين حيث تم تحصين 352 ألف رأس ماشية وترقيم وتسجيل 21500 رأس ماشية عن طريق 120 لجنة فرعية و4 لجان مركزية.

ولفت إلى أن هناك زيادة في عدد الرؤوس المحصنة عن مثيلتها في العام السابق نتيجة زيادة وعي المربين بأهمية التحصين بما يحقق أهداف الحملة للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها.

وأضاف مدير المديريةً، أنه تم تنظيم زيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز و مُدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع وتم عقد 572 ندوة و جولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرض وأعراضهُ ومدى خطورته على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض وتقليل الخسائر الناتجة عنه.