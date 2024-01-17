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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا يفتتح معرض كساء للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا

محافظ المنيا يفتتح
محافظ المنيا يفتتح معرض كساء

افتتح اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا معرض كساء لتوفير 20 ألف قطعة ملابس بالمجان للأسر الأولى بالرعاية بإحدى قاعات المناسبات، والذى ينظمه صندوق تحيا مصر ضمن فعاليات أكبر حملة كساء على مستوى المحافظات، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك لدعم الفئات الأكثر احتياجا، بحضور ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة ومدير برنامج الحماية الاجتماعية ممثلاً عن صندوق تحيا مصر.

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أوضح المحافظ، أن المعرض يوفر 20 ألف قطعة ملابس ذات خامات عالية الجودة، ومقاسات متعددة، ومناسبة لفصل الشتاء، وتم مراعاة تنظيم طريقة العرض بشكل مناسب، لإتاحة الفرصة للأسر المستحقة من الأولى بالرعاية لاختيار ما يناسبهم، وذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية " دكان الفرحة".

 

مشيداً بالجهود المستمرة من قبل صندوق تحيا مصر ومساهماته المتعددة فى مجالات الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية، وكذلك التنمية الاقتصادية للأسر المستحقة والأولى بالرعاية من خلال عدد من المبادرات لتوفير حياة أفضل للمصريين.

 

وأوضح ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أن المعرض يستهدف ٢٠٠٠ أسرة من الأولى بالرعاية بمختلف مراكز المحافظة، حيث تستمر فعالياته على مدار يومي الأربعاء والخميس لتوزيع ٢٠ ألف قطعة ملابس بالشراكة مع عدد من الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، حيث تم اختيار الحالات المستحقة عقب إجراء بحث اجتماعي من قبل الشئون الاجتماعية لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص. 

 

لافتاً إلى أن المعرض يعد أحد أنشطة قوافل الحماية الاجتماعية التي ينظمها الصندوق، لتوفير الدعم الغذائي والكساء للأسر الأولى بالرعاية، فضلا عن تجهيز الفتيات اليتيمات وأصحاب الهمم، بالمناطق الأكثر احتياجاً.

استجابة للمواطنين أسامة القاضي محافظ المنيا أسر الأولى بالرعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وكيل وزارة التضامن الاجتماعي

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