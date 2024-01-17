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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إعادة تأهيل ورفع كفاءة عدد من الشوارع الرئيسية بالمنيا ضمن الخطة الاستثمارية

إعادة تأهيل الشوارع
إعادة تأهيل الشوارع الرئيسية بالمنيا

كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميداني لمتابعة خطة تمهيد ورصف الطرق الرئيسية والأحياء الداخلية، وإعادة تأهيل ورفع كفاءة شبكة الطرق والبنية التحتية.

وشدد القاضي على تسريع وتيرة العمل والتأكد من الالتزام بجميع المواصفات والمعايير الفنية لضمان الانتهاء من الأعمال المقررة وفق التوقيتات الزمنية المحددة، بما يُسهم في تحسين شبكة الطرق بالمراكز وتحقيق السيولة المرورية.

 

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وتنفيذا لتوجيهات المحافظ، تابع الدكتور سعيد محمد، رئيس مركز سمالوط، آخر المستجدات بشارع الشريف بحي وسط المدينة للبدء في تنفيذ أعمال الرصف وتركيب البلدورات، كما تمت المعاينة الأولية لشارع مسجد أبو خضر وتفرعاته بحي شرق المدينة، وكذلك متفرعات شارع السلام وعددها 17 شارعا، تمهيداً للبدء في أعمال رصف الشوارع وتركيب بلاط إنترلوك، لافتا إلى أن أعمال الرصف تتم بالتعاون مع وحدة الرصف ومديرية الطرق ضمن الخطة الاستثمارية للعام الحالي.

فى السياق ذاته، تابع محمد عبد الغنى، رئيس مركز ديرمواس، أعمال الرصف بشوارع غرب المدينة من شارع الجلاء وحتى الترعة الديروطية، حيث تم البدء فى تركيب بلاط الإنترلوك والانتهاء من تمهيد شارع كمال محمد حسن بتفرعاته استعدادا للرصف، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى.

وأكد على تكثيف المرور الميداني لمتابعة أعمال الرصف، فضلاً عن التنسيق مع الشركات المنفذة لتقديم الدعم اللازم لرفع كفاءة الطرق الرئيسية والشوارع الفرعية والترابية، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

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