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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم بدء امتحانات التيرم الأول لطلاب الشهادة الإعدادية بالمنيا

بدء امتحانات الشهادة
بدء امتحانات الشهادة الإعدادية

يؤدي اليوم الأربعاء طلاب الشهادة الإعدادية بالمنيا امتحانات الفصل الدراسي الأول والتي تستمر حتى الأربعاء المقبل 24 يناير الجاري حيث يؤدي  الامتحان 105 الف طالب وطالبة الامتحان على مستوى الإدارات التعليمية التسع بالمحافظة

وشدد حمدى مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا على ضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، وعدم السماح نهائياً بدخول أو استخدام الهاتف المحمول داخل اللجان للطلاب أو الملاحظين، والتصدي بكل حزم لأي محاولات غش، وضرورة ختم أوراق الأسئلة بخاتم اللجنة البيضاوي على الوجهين، والتوجيه بضرورة توفير المناخ المناسب والهدوء لكي يتمكن أبنائنا الطلاب من أداء الامتحان بشكل سليم، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

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ووجه وكيل الوزارة بسرعة التواصل مع غرفة العمليات المنعقدة طوال فترة الامتحانات على مستوى المديرية والإدارات التعليمية العشر بصفة مستمرة لمتابعة سير الامتحان والابلاغ الفوري عند وجود أي مشكلة.

وأكد حمدى على ضرورة التحقق من شخصية جميع العاملين باللجنة والتحقق من شخصية الطالب الممتحن مشددا على منع خروج أي من العاملين باللجنة بعد فتح مظاريف الأسئلة.

وأوصى مديري الإدارات التعليمية بضرورة تقديم كامل الدعم لرؤساء اللجان، وسرعة التواصل مع غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية حال وجود أي مشكلة.


جدول امتحانات الشهادة الإعدادية في المنيا:

الأربعاء 17 يناير: امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء.

الخميس 18 يناير: امتحان مادتي الهندسة والتربية الدينية.


الأحد 21 يناير: امتحان مادتي اللغة الإنجليزية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الاثنين 22 يناير: امتحان مادتي جبر وإحصاء التربية الفنية.

الثلاثاء 23 يناير: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية ولغة فرنسية ومادة المستوى الرفيع للغات.

الأربعاء 24 يناير: امتحان مادة العلوم ومادة المستوى الرفيع للمدارس الرياضية

 

إستخدام الهاتف المحمول الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول جدول امتحانات فترة الامتحانات وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا يوم الأربعاء

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