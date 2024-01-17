وزارة العمل: "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بشركات المنيا

بمشاركة 35 شركة ..

أعلنت وزارة العمل عن إطلاق الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل متمثله في الإدارة العامة لتأمين بيئة العمل بالوزاره مبادرة "سلامتك تهمنا" بمديرية العمل بمحافظة المنيا ، لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين ، وذلك بفندق جراند اتون بالمنيا ، بحضور ممثلي 35 شركة، و اكثر من 150 عامل من العاملين بالشركات والمصانع من أنشطة وقطاعات مختلفة ، تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة، و اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، وجرى خلال المبادرة توضيح الدور الذي تقوم به تلك المبادرات في التوعية ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية علي مستوي المنشآت والأنشطة المختلفة بالمحافظة ، والدور الذي تقوم به تلك المبادرات في منع الحوادث والإصابات وزيادة الإنتاج ، وذلك فى ضوء جهود المديرية المستمرة فى نشر التوعية بأساليب وإجراءات السلامة والصحة المهنية بين العاملين بمختلف المنشآت وقطاعات العمل داخل المحافظة للحفاظ على العنصر البشرى والممتلكات من مخاطر بيئة العمل المختلفة ..

وأوضحت الدكتوره ماجده صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا ، أن تلك المبادرة تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل داخل كافة المنشآت بقطاعات العمل المختلفة لحماية العمال والمنشآت وتوفير بيئة عمل آمنة ، وأاضافت أن المبادرة تضمنت عدة محاضرات ألقى المحاضرة الأولى منها المهندس مدحت كامل من الادارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة حول كيفية تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية وكيفية تشكيل الاجهزة الوظيفية للسلامة ،وما هي القواعد والإجراءات اللازمة لتدريبهم ، وما هو دور كل من لجنه السلامة والجهاز الوظيفي في الحفاظ علي العمال من الحوادث والإصابات والحفاظ علي المنشآت ورأس المال وذلك لسير العملية الانتاجية وزيادة الإنتاج وزيادة الدخل للعاملين ، كما تطرق أيضاً للحديث عن ماهي تصاريح العمل وأهميتها وانواعها ، وما هي الإجراءات المتبعه عند إصدار تصاريح العمل ، كما قام المهندس إسلام حمدي من الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة بالقاء المحاضرة الثانية عن التحقيق في الحوادث للتعرف علي أسباب الحوادث ووضع إجراءات التحكم لمنع وقوعها ، كما شارك فى فعاليات المبادرة نهاد عبد المعطي من الادارة العامة لاداره الازمات والحد من الكوارث بالوزارة ، وعمرو عبد العال مدير عام فندق جراند اتون ، والذي ألقى كلمة حول دور السلامة والصحة المهنية في الحفاظ علي العنصر البشري والمنشآت ..

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