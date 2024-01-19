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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة شخص و3 أشقاء في انقلاب سيارة في بني سويف

صدى البلد

أصيب شخص و3 فتيات أشقاء، اليوم الجمعة، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق المنيا الزراعي بعد مركز الفشن جنوب محافظة بني سويف أمام كوبري قرية القضابي وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق المنيا الزراعي بعد مركز الفشن جنوب المحافظة أمام كوبري قرية القضابي، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة ونقل المصابين إلي أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وانتقلت سيارتا إسعاف تابعتان لمرفق بنى سويف إلي محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم أحمد عبد الحميد 43 سنة،  مصاباً باشتباه كسر بالذراع الأيسر وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، رنا أحمد محمد 20 سنة، مصابة باشتباه كسر بالذراع الأيسر، وخلع بالكتف الايسر، وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، ومريم أحمد محمد 18 سنة، مصابة بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، وسما أحمد محمد 16 سنة، مصابة بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، وجميعهم مقيمون بمركز مطاي بمحافظة المنيا.

تم نقل المصابين إلي مستشفي الفشن المركزي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة تحن إشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة.

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