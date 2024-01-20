مصرع سيدة عجوز صدمها قطار بالمنيا

لقت سيدة عجوز مصرعها أسفل عجلات قطار خلال عبورها أحد مزلقانات السكة الحديد بمدينة المنيا، وتم نقلها إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تتضمن وقوع حادث تصادم قطار لسيدة بمزلقان في مدينة المنيا للسكة الحديد، وتم إيداعها بمشرحة المستشفى للعرض على الطبيب الشرعي



وانتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف على الفور إلى مكان الواقعة، وتبين مصرع أمال. ع. س 66 سنه مقيمة بمدينة المنيا، وتم نقلها إلى مستشفى المنيا العام وتم إيداعها داخل المشرحة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.