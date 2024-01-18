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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 108 حالات تعدٍ على الأرض الزراعية خلال حملات مكبرة بمراكز المنيا

إزالة التعديات
إزالة التعديات

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، التعاون المستمر بين جميع أجهزة الدولة للتصدي للممارسات غير القانونية لحالات الاستيلاء والتعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء في جميع مراكز المحافظة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على رقعة الأرض الزراعية ومنع التعدي عليها باعتبارها ثروة قومية ومصدراً أساسيا لإنتاج الغذاء.

 

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واستعرض المحافظ جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية في تنفيذ حملات التعديات على رقعة الأرض الزراعية وأملاك الدولة، حيث تمكنت الوحدات المحلية بمراكز “المنيا - سمالوط- مطاي”، من إزالة 52 حالة تعدٍ بالبناء المخالف، منها 21 حالة تعدٍ بقرى “تلة - البرجاية - بنى محمد سلطان ـ نزلة حسين ـ صفط الخمارـ طوخ الخيل” وحى غرب مدينة المنيا، وإزالة 22 حالة تعدٍ  على الأرض الزراعية بقرى “شوشة ـ اسطال ـ قلوصنا ـ منقطين ـ العزيمة” والأحياء الرئيسية بمدينة سمالوط، وفى مركز مطاي تم إزالة 9 حالات تعدٍ بقريتي “منبال ـ بردنوها” وحي غرب المدينة.

وفي مراكز “بنى مزار – ملوي - أبوقرقاص”، أزالت الوحدات المحلية 56 حالة تعد على الأرض الزراعية خلال حملات تم تنفيذها بالتنسيق مع قسم الإزالات والجهات المعنية، منها 50 حالة بقرى “الحسينية ـ بنى على ـ صندفا ـ أبو جرج” بمركز بنى مزار، وإزالة 5 حالات تعدٍ على الأرض الزراعية بناء مخالف بنطاق مجلس قروى دير البرشا وحى جنوب مدينة ملوى، بالإضافة إلى إزالة حالة تعد بناء بدون ترخيص بمركز أبو قرقاص.

وتمت الإزالة الفورية حتى سطح الأرض باستخدام معدات الوحدة المحلية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

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