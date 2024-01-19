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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لأعمال الصيانة.. إغلاق كوبري الملك فاروق 21 يوما في المنيا

إغلاق الكوبري العالي
إغلاق الكوبري العالي

أعلنت الإدارة المحلية لمركز ومدينة المنيا، اليوم، إغلاق كوبري الملك فاروق " لكوبري العالي" في مدينة المنيا لمدة ثلاثة أسابيع اعتبارا من صباح اليوم الجمعة 19 يناير الجاري وحتى 8 فبراير المقبل، لإجراء أعمال الصيانة الدورية تنفيذ لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بضرورة المتابعة وعمل الصيانة الدورية للطرق والكبارى للحفاظ على سلامة المواطنين من حوادث السير .

وأوضح عامر طه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، أن أعمال الصيانة ستشمل إصلاح الأجزاء المتهالكة من الكوبري وتغيير الفواصل ورفع كفاءة الهيكل الحديدي.

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وأضاف، أن يكون الكوبرى البديل كوبرى محمد بدوى من غرب الإبراهيمية إلى داخل المدينة بتغيير اتجاه الكوبرى، بالتنسيق بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا مع إدارات المرور والطرق. 

إغلاق الكوبري العالي 


وناشدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا سائقي السيارات الالتزام بالطريق البديل وهو كوبري محمد بدوي والذي سيتم تغير مساره ليكون طريقا لدخول مدينة المنيا بدلا من الخروج منها حفاظا على سلامة المواطنين.

 

إجراء أعمال الصيانة أسامة القاضي محافظ المنيا أعمال الصيانة الدورية للحفاظ على سلامة المواطنين

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