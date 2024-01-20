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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

جنايات أمن الدولة تنظر إعادة محاكمة متهمة بـ خلية المنيا الإرهابية

المستشار محمد السعيد
المستشار محمد السعيد الشربيني

تنظر الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية استئناف القاهرة بمركز الإصلاح والتأهيل بدر، إعادة محاكمة متهمة في القضية رقم 115749 لسنة 2022 جنايات ثان أكتوبر، والمعروفة إعلاميا بـ «خلية المنيا الإرهابية».

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إعادة محاكمة متهمة في خلية المنيا الإرهابية

وكانت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، قضت بحكمها على 4 متهمين بالإعدام شنقا، وبالسجن المشدد 15 عاما، لـ 5 متهمين، والسجن 3 سنوات لمتهمة، وإدراج المتهمين وكيان داعش الإرهابي على قوائم الإرهاب.

وجاء فى أمر الإحالة في قضية دير المنيا رقم 115749 لسنة  2022 جنايات ثان أكتوبر، والمقيدة رقم 335 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة، المتهم الأول عزت محمد تولي قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والتعدي على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وارتكب المتهم الأول جريمة تمويل الإرهاب والإرهابيين، بأن أمد الجماعة بالأموال والأسلحة والذخيرة، ومهمات بقصد استخدامها فى ارتكاب جريمة إرهابية.

كما اتهمت نيابة أمن الدولة العليا المتهمين في قضية دير المنيا، من الثاني وحتى الأخيرة، انضموا إلى جماعة إرهابية موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا مع العلم بأغراضها، والمتهمون من الأول وحتى الرابع قتلوا المجني عليه "أسعد . ف"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل مرتادي دير الأنبا صموئيل بالمنيا، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية وسيارات دفع رباعي، وقتلوا 6 آخرين مع سبق الإصرار والترصد من رواد الدير.

كما شرعوا فى قتل 27 مواطنا آخرين وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية وسيارات دفع رباعي وتنفيذا لذلك أطلق المتهمون الأول والثالث والرابع أعيرة نارية على حافلتين فى مدق رملي مؤدي للدير، كما أتلفوا حافلتين مملوكتين للغير.

المنيا الدائرة الأولى إرهاب مركز الإصلاح والتأهيل ببدر محكمة جنايات أمن الدولة المستشار محمد السعيد الشربيني

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