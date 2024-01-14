المرور الآن.. تكدس على محور 26 يوليو وبطء في دائري الطالبية

تستقر حالة المرور الصباحية اليوم الأحد، على كافة الطرق الصحراوية والرئيسية والمحاور الرابطة بين القاهرة الكبرى والمحافظات الأخرى، حيث يشهد الطريق الدائري استقرار في حالة المرور على بعض الأنحاء مع عدم وجود بلاغات أو إخطارات بوقوع حوادث أو مؤثرات على الحركة المرورية.

حالة المرور الآن على الطرق الصحراوية

ويشهد الطريق الدائري استقرار في حالة المرور مع ظهور بطء في حركة المرور على مناطق الطالبية والكونيسة باتجاه المنيب، وبطء في الحركة أعلى كورنيس المعادي باتجاه الاوتوستراد، مع ظهور تكدس مروري على محور 26 يوليو في التقاطع مع الطريق الدائري باتجاه ميدان لبنان.

فيما تستقر الحالة المرورية على الطريق الدائري بكاقة القطاعات، كما تستقر حالة المرور على الطريق الدائري الاوسطي وايضا الطريق الدائري الاقليمي، والطرق الصحراوية والرئيسية والمحاور الناقلة للحركة بين القاهرة والجيزة والطرق السريعة مع بطء في حالة المرور على كوبري 15 مايو، فيما يشهد محور صفط بطء في حركة المرور للقادم من الدائري باتجاه جامعة القاهرة.

وشهدت حركة المرور استقرارا على طريقي القاهرة - الإسكندرية الزراعي والصحراوي، وطريق الفيوم الصحراوي، وطريق الواحات، وأيضا طريق القطامية - العين السخنة، وطريق السويس الصحراوي، والإسماعيلية الصحراوي، وطريق الكريمات الصحراوي الشرقي، وطريق أسيوط الغربي، وطريق العلمين الصحراوي، وطريق الشيخ فضل، وطريق الزعفرانة - رأس غارب - الغردقة، وطريق قنا - سفاجا وطريق القصير مرسى علم، وطرق محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء الرئيسية.

وتستقر حركة المرور على محور شبرا - بنها الحر، ومحوري الضبعة وروض الفرج، والطريق الساحلي الدولي، وكوبري 6 أكتوبر بالإتجاهين، لا سيما كوبري 15 مايو، وكوبري الجامعة، وأيضا كوبري قصر النيل وكوبري عباس، لتستقر الحالة المرورية على الكباري الواصلة بين القاهرة والجيزة.

الطوارئ والمرور والنجدة

وخصصت الإدارة العامة للمرور رقم 01221110000 للإغاثة المرورية، وشرطة النجدة للبلاغ عن الحوادث بصفة عامة والحالات الطارئة وخصص له رقم 122.

- رقم الإدارة العامة للحماية المدنية 23892017 - 23892016 - 180

- رقم خدمات الإدارة العامة لمرور القاهرة 136 - 01155554444

- رقم شرطة النجدة لتلقي بلاغات المواطنين 122

- رقم الإدارة العامة لمرور الجيزة 37612166

- رقم الحماية المدنية بالقاهرة 23919364

- رقم الحماية المدنية بالجيزة 37610258

- رقم مرور أكتوبر 38355532