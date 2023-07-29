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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لو جاي القاهرة.. حالة المرور على الطرق الصحراوية والمحاور الرئيسية

الطرق الصحراوية
الطرق الصحراوية

شهدت حركة المرور المسائية اليوم السبت، على الطرق الصحراوية والرئيسية استقرارا تاما، بدون مؤثرات أو بلاغات للإدارة العامة للمرور تؤثر على حركة المرور.

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حالة الطريق الدائري الآن

وشهد الطريق الدائري استقرارا في حالة المرور على أغلب الأنحاء، حيث تستقر حركة مرور السيارات على الطريق الدائري بكامل قطاعاته وكذا الطريق الدائري الأوسطي، والطريق الدائري الإقليمي، وكذا الطرق الصحراوية والزراعية، والمحاور الرئيسية والكباري الناقلة للحركة، والطرق الرئيسية.

واستقرت حالة المرور على الطريق الدائري في القاهرة الكبرى، حيث تستقر حالة المرور على الطريق الدائري بمناطق كورنيش المعادي وأثر النبي حتى البساتين، وفي التقاطع مع طريق الأوتوستراد وصولا إلى مناطق القطامية، وكذا استقرارا في حركة المرور بمناطق القاهرة الجديدة وحتى منطقة السلام ووصولا إلى مناطق المرج ومؤسسة الزكاة، وأيضا التقاطع مع طريق الإسكندرية الزراعي، ومرورا بمناطق مسطرد وباسوس وحتى منطقة الوراق.

وكذلك تستقر حالة المرور على الطريق الدائري على مناطق إمبابة وبشتيل وحتى التقاطع مع محور 26 يوليو، وحتى مناطق صفط اللبن ووصولا إلى محور المريوطية ثم منطقة الكونيسة والمنيب، فيما تستقر الحركة المرورية على الطريق الدائري الإقليمي بكامل قطاعاته، وكذا الطريق الدائري الأوسطي بنطاق أكتوبر والجيزة وحتى حلوان و15 مايو وصولا إلى العاصمة الإدارية الجديدة والطرق الصحراوية، مع استقرار حركة المرور على محور 26 يوليو في الإتجاهين القادم والمتجه من الشيخ زايد والطريق الصحراوي باتجاه ميدان لبنان والطريق الدائري والعكس.

حالة المرور الآن على الطرق الصحراوية

وشهدت حركة المرور استقرارا على طريقي القاهرة - الإسكندرية الزراعي والصحراوي، وطريق الفيوم الصحراوي، وطريق الواحات، وأيضا طريق القطامية - العين السخنة، وطريق السويس الصحراوي، والإسماعيلية الصحراوي، وطريق الكريمات الصحراوي الشرقي، وطريق أسيوط الغربي، وطريق العلمين الصحراوي، وطريق الشيخ فضل، وطريق الزعفرانة - رأس غارب - الغردقة، وطريق قنا - سفاجا وطريق القصير مرسى علم، وطرق محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء الرئيسية.

وتستقر حركة المرور على محور شبرا - بنها الحر، ومحوري الضبعة وروض الفرج، والطريق الساحلي الدولي، وكوبري 6 أكتوبر بالإتجاهين، لا سيما كوبري 15 مايو، وكوبري الجامعة، وأيضا كوبري قصر النيل وكوبري عباس، لتستقر الحالة المرورية على الكباري الواصلة بين القاهرة والجيزة.

الطوارئ والمرور والنجدة

وخصصت الإدارة العامة للمرور رقم 01221110000 للإغاثة المرورية، وشرطة النجدة للبلاغ عن الحوادث بصفة عامة والحالات الطارئة وخصص له رقم 122.

- رقم الإدارة العامة للحماية المدنية 23892017 - 23892016 - 180
- رقم خدمات الإدارة العامة لمرور القاهرة 136 - 01155554444
- رقم شرطة النجدة لتلقي بلاغات المواطنين 122
- رقم الإدارة العامة لمرور الجيزة 37612166
- رقم الحماية المدنية بالقاهرة 23919364
- رقم الحماية المدنية بالجيزة 37610258
- رقم مرور أكتوبر 38355532

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