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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

دائرة مستأنف إرهاب جديدة.. مصادر تكشف لـ صدى البلد مصير قضايا أمن الدولة طوارئ

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية

كشفت مصادر خاصة لـ صدى البلد، تفاصيل تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، والذي بموجبه تم استحداث دائرة جنايات مستأنف جديدة بمأمورية مركز اسئتناف القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بمركز الإصلاح والتأهيل بدر.

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دائرة مستأنف قضايا الإرهاب

وقالت المصادر أنه تم استحداث الدائرة الأولى جنايات مستأنف قضايا الإرهاب، والتي ستنعقد في الأسبوع الثاني برئاسة المستشار حمادة الصاوي وعضوية المستشار محمد عمار والمستشار رأفت زكي والمستشار د علي عمارة، والتي تنظر استئناف أحكام الجنايات الصادرة في جنايات قضايا الإرهاب.

وأشارت المصادر في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن القرار الجديد والتعديلات سارية على قضايا جنايات أمن الدولة العليا فقط، ولكنها غير سارية على قضايا جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، حيث سيتم الاستئناف على قضايا جنايات أمن الدولة التي لم يتم صدور حكما فيها حتى الآن، وأما عن قضايا جنايات أمن الدولة العليا طوارئ فسيكون القرار فيها بعد الحكم للحاكم العسكري.

وأفادت المصادر، أن التعديلات الجديدة سارية على القضايا التي لم يصدر فيها حكما حتى الآن أمام دوائر جنايات الإرهاب، ومنها قضية إعادة محاكمة متهم في كنيسة كفر حكيم والتي سيسمح فيها بالاستئناف أمام جنايات المستأنف، وايضا قضية أحداث المنصة والمتهم فيها المرشد وأعضاء الجماعة والتي يسمح فيها بالإستئناف.

وتابعت المصادر، أن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديدة استحدثت درجة جديدة للتقاضي أمام الجنايات ليكون هناك دوائر مستأنف الجنايات، مثلما يحدث في قضايا الجنح المختلفة، حيث تم استحداث دائرة جنايات مستأنف الإرهاب، لتصبح مأمورية بدر بها دائرتين إرهاب ودائرة جنايات مستأنف إرهاب.

وأكدت المصادر، أن مأمورية بدر والتي تنظر قضايا الإرهاب، سيكون بها دائرة المستشار محمد السعيد الشربيني، ودائرة المستشار وجدي عبدالمنعم كدوائر جنايات إرهاب، ودائرة المستشار حمادة الصاوي كدائرة مستأنف جنايات الإرهاب.

جنايات الارهاب جنايات أمن الدولة طوارئ جنايات مستأنف الإرهاب صدى البلد

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