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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نصب وتهديد بالاغتـ.صاب.. أستاذة جامعية تروي قصتها مع عضو مزيف بشركة عقارات..فيديو

صدى البلد

روت الدكتور ابتهاج أستاذة جامعية تفاصيل تهديدها من قبل أحد الأشخاص والذى ادعى أنه عضو منتدب بشركة عقارات كبيرة.

قالت الدكتور خلال لقائها مع صدى البلد إن والدها ترك لها هي وأختها قطعة أرض، مضيفة أنها قررت هى وأختها بناء قطعة الأرض ولكن السيولة المادية كانت عائقا أمامهما فقررا مشاركة مقاول بالأرض للبناء عليها ومشاركته.

وأشارت إلى أنه بعد فترة من الوقت لم تكتمل أعمال البناء وعندما طلبا منه إنجاز المهمة تهرب منهم وامتنع عن استكمال البناء.

 

وأكدت أنها بعد ذلك لجأت للقضاء بالإضافة إلى سعيها إلى الحل الودى حتى تلقت مكالمة من شخص أخبرها أنه عضو فى شركة مقاولات كبيرة وعرض عليها مساعدتهم.

وأضافت أنها بالفعل تقابلت مع ذلك الشخص وأكد لهم أنه سيتمكن من حل مشكلتهم بعد مرور سبع سنوات من النزاع.

 

وقالت إنه بعد ذلك طلب منهم مبلغ مالى مليون جنيه حتى يتمكن من إنهاء النزاع مع المقاول.

وأكدت أنها بالفعل قامت ببيع ذهبها هى وأختها وتمكنت من تجميع 700 ألف جنيه.

 

وأضافت أنه بالفعل أخذ منها المبلغ وبعد مرور أسبوع لم يحدث جديد وعندما طالبته بالمبلغ  لاحتياجها له لعلاج والدها تهرب وبعد ذلك طالبها بمبلغ آخر 500 ألف جنيه وعندما قالت له إنها تحتاج تلك الأموال رفض إرجاعها وهددها بالاغتصاب وخطف أولادها.

وأضافت أنها قامت بتحرير محضر فى تلك الواقعة.

اختطاف سيدة الاختطاف إنهاء النزاع عضو منتدب قطعة الأرض استكمال البناء

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