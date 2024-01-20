تشييع جثماني عامل وزوجته بعد وفاتهما خنقا بالغاز في المنيا

شيع أهالي مركز العدوة شمال المنيا جثتي عامل وزوجته لقيا مصرعهما خنقا بالغاز وسط حالة من الحزن الشديد بعد قرار جهات التحقيق بالتصريح بدفن الجثتين واستعجال تحريات البحث الجنائي عن الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من عمليات النجدة، بتعرض شخصين للاختناق نتيجة تسرب الغاز في إحدى قرى مركز العدوة شمال المنيا.

وانتقلت سيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع البلاغ وتبين وفاة كل من ح- ه- ا – 23 سنة عامل وزوجته د- م – م – 20 سنة ربة منزل نتيجة الاختناق بالغاز تم نقل جثتي العامل وربة المنزل إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وكشف تقرير الصحة ان وفاة العامل وربة المنزل نتيجة تعرضهما للاختناق بالغاز دون وجود إصابات ظاهرية نهائيا حيث تسبب الاختناق في توقف بالقلب والتنفس مما أحدث الوفاة.