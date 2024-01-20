عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تشييع جثماني عامل وزوجته بعد وفاتهما خنقا بالغاز في المنيا

أسرة المتوفيان بالعزاء
أسرة المتوفيان بالعزاء

شيع أهالي مركز العدوة شمال المنيا جثتي عامل وزوجته لقيا مصرعهما خنقا بالغاز وسط حالة من الحزن الشديد بعد قرار جهات التحقيق بالتصريح بدفن الجثتين واستعجال تحريات البحث الجنائي عن الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من عمليات النجدة، بتعرض شخصين للاختناق نتيجة تسرب الغاز في إحدى قرى مركز العدوة شمال المنيا.

 

جامعة المنيا: لجان اختيار المتقدمين لمناصب العمداء تنتهي من إجراء المقابلات الشخصية

جنايات أمن الدولة تنظر إعادة محاكمة متهمة بـ خلية المنيا الإرهابية

 

وانتقلت سيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع البلاغ وتبين وفاة كل من ح- ه- ا – 23 سنة عامل وزوجته د- م – م – 20 سنة ربة منزل نتيجة الاختناق بالغاز تم نقل جثتي العامل وربة المنزل إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وكشف تقرير الصحة ان وفاة العامل وربة المنزل نتيجة تعرضهما للاختناق بالغاز دون وجود إصابات ظاهرية نهائيا حيث تسبب الاختناق في توقف بالقلب والتنفس مما أحدث الوفاة.  

اختناق بالغاز إجراء المقابلات الشخصية الاختناق بالغاز المقابلات الشخصية جهات التحقيق وفاة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب بعد تخطيه الـ4 آلاف.. وعيار 21 مفاجأة

صدمة جديدة لـ منتخب مصر قبل 48 ساعة من مباراة الرأس الأخضر

رمضان صبحي في الأهلي.. مفاجأة لجماهير الأحمر وصدمة لـ الزمالك للمرة العاشرة

بعد طلاق ياسمين عبد العزيز والعوضي...ليلي عبد اللطيف تثير الجدل من جديد

مفاجأة سعيدة للمصريين بشأن الدولار

مع اقتراب رمضان| مفاجأة صادمة فى أسعار اللحوم اليوم السبت

تراجع أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق.. ومفاجأة في ثمن البيض

الأب سمح لـ دجال بممارسة الحرام مع ابنته في الجيزة..ما القصة؟

موضوعات متعلقة

العمل بالمنيا تطلق مبادرة " سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية

ضبط 289 مخالفة تموينية خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق بالمنيا

تنفيذ 20 مدرسة حقلية لمحاصيل القمح والذرة والبطاطس والفول بالمنيا.. صور

جامعة المنيا: لجان اختيار المتقدمين لمناصب العمداء تنتهي من إجراء المقابلات الشخصية

بدء أعمال الصيانة بكوبرى الملك فاروق وفتح بلدورات محمد بدوى لتيسير الحركة المرورية بالمنيا

إصابة 16 شخصا في انقلاب ربع نقل بالصحراوي الغربي أمام ملوي المنيا

مصرع سيدة عجوز صدمها قطار بالمنيا

مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في حادثي مرور بالمنيا

ترشيحاتنا

299 مليار دولار.. الديون تتراكم على إسرائيل و«موديز» تستعد لخفض التصنيف الائتماني 

أخبار الفن| محمد منير ينهار في جنازة شقيقته .. تعليق ناري من شقيق ياسمين عبد العزيز

إم جي 5 موديل 2024 "أعلى فئة" للبيع بحالة الزيرو.. اعرف سعرها

ما هي تداعيات التوتر بين إثيوبيا والصومال على دول القرن الأفريقي؟

وفاة نجمة بريطانية شهيرة في حادث مأساوي| تفاصيل

صحف عبرية: الديمقراطيون اليهود في مجلس النواب الأمريكي ينتقدون نتنياهو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جريء.. بوسي شلبي تفاجئ متابعيها بإطلالتها في ‏Joy awards

عادة شائعة في الشتاء تسبب السكتة القلبية ..هيئة الدواء تحذر منها |تفاصيل

محمد صلاح كبش الفداء|ميدو يفتح النار على مقدمي البرامج الرياضية.. والمسئولون في صمت

رديئة وغير قانونية.. Shein في ورطة أمام المحكمة بتهمة السرقة

فيديو

سرقوا مليون جنيه.. القبض على عصابة كمين الشرطة المزيف في 6 أكتوبر

أقدم عارضة أزياء عاملة.. تشع جاذبية في سن الـ92 وتكشف ماضيها الأليم

فائزة بجائزة أدبية تعترف باستخدام الذكاء الاصطناعي في كتابة جزء من روايتها

تعرف على سعر فستان هيفاء وهبي في «وصلتلها» ونانسي عجرم بحفلها الأخير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح: مطلوب خطة تنفيذية لوثيقة مجلس الوزراء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 16

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ألمانيا والإبادة الكيوت

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ