تنفيذ 20 مدرسة حقلية لمحاصيل القمح والذرة والبطاطس والفول بالمنيا.. صور

لترشيد استخدام المياة والأسمدة والمبيدات.

تفقد الدكتور عمر صفوت وكيل وزارة الزراعة بالمنيا أعمال المدارس الحقلية في إطار مشروع " تعزيز إنتاجية وحدة المياه فى الزراعة" بقرية تانوف بمركز ديرمواس بالتعاون مع منظمة الاغذية والزراعة FAO في 20 مدرسة حقلية تستهدف 500 مزارع على مستوى المحافظة تم تنفيذ 13 مدرسة خلال الموسمين الصيفي والنيلي وجارى تنفيذ 7 مدارس بالموسم الشتوى تنفيذاً لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وبرعاية اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا.

وقال وكيل وزارة الزراعة إن المدارس الحقليه تأتي ضمن دور المديرية فى نشر ثقافة ترشيد استهلاك مياه الرى والأسمدة بين المزارعين والحد من استخدام المبيدات مع نقل الخبرات لتنفيذ شبكات رى بالتنقيط للمزارعين على فرع ترعة فرج - قرية تانوف وذلك بتمويل من المشروع.

وأضاف الدكتور صفوت أن المدارس الحقلية تركز على محاصيل القمح والذرة الشامية والبطاطس وفول الصويا وبعض الخضر والنباتات الطبية مؤكداً على أهمية التوسع فى تنفيذ المدارس الحقلية لما لها من مردود كبير فى رفع مستوى الوعي والمعرفة لدى المزارعين ومعرفتهم باحدث ما وصلت إليه البحوث الزراعية لزيادة الإنتاجية من وحدة المساحة وتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه.



وناقش وكيل الوزارة خلال لقائه بالمزارعين التحديات التى تواجه زراعة القمح وأكد على أهمية زراعة القمح على مصاطب لما لها من فوائد فى زيادة إنتاجية الفدان وترشيد استهلاك مياه الرى الأسمدة مشيرًا إلى أن المديرية بأجهزتها المختلفة متواجدة فى الحقول مع المزارع اينما كان .

وأضاف أن اللجوء لاستخدام الطاقة الشمسية فى تشغيل مضخات الرى يسهم فى الحد من استخدام المواد البترولية للخفض من النفقات وزيادة الدخل للمزارع لتحقيق أعلى درجات الأمن الغذائي.

واختتم الجولة بالمرور على الزراعات الشتوية والاطمئنان على حالة المحاصيل والتأكيد على المزارعين بضرورة اتباع التوصيات الفنية والارشادية والممارسات الزراعية السليمة لتحقيق أعلى إنتاجية ممكنة من وحدة المساحة المنزرعة .

رافق وكيل الوزارة خلال الجوله المهندس محمد خلف مدير الشئون الزراعية ولمهندس أشرف جلال - مدير الإدارة الزراعية بديرمواس والمهندس احمد سليم وكيل الإدارة الزراعية والمهندسة فاطمة محمد بالارشاد الزراعي بالمديرية.

المدارس الحقليه بديرمواس

المدارس الحقليه بديرمواس

المدارس الحقليه بديرمواس