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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة المنيا: لجان اختيار المتقدمين لمناصب العمداء تنتهي من إجراء المقابلات الشخصية

لجنة اختيار العمداء
لجنة اختيار العمداء

انهت اللجان المخصصة لاختيار المرشحين لمناصب عمداء كليات العلوم والفنون الجميلة ودار العلوم بجامعة المنيا أعمالها بعد عقدها المقابلات الشخصية للمرشحين على مدار ثلاثة أيام متواصلة.

عُقدت اللجان برئاسة الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، وعضوية د. جمال أبو المكارم رزق رئيس جامعة المنيا الأسبق، وأعضاء لجنة كلية العلوم التي شملت د. مختار إبراهيم يوسف، نائب رئيس جامعة الإسكندرية السابق لشئون الدراسات العليا والبحوث، ود. محمد محمود الدسوقي، عميد كلية العلوم جامعة السويس، ود. عواد فرغل أحمد، عميد كلية العلوم بجامعة المنيا الأسبق، وأعضاء لجنة كلية الفنون الجميلة وضمت د. محمد إسماعيل جاهين عميد كلية الفنون الجميلة الأسبق، ود. هشام المعداوي، عميد كلية الفنون الجميلة الأقصر الأسبق، ود. محمد صبري، عميد فنون حلوان الأسبق.

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كما ضمت لجنة دار العلوم د. فتحي الشرقاوي نائب رئيس جامعة عين شمس الأسبق، ود. رابح رتيب، عميد كلية الحقوق ببني سويق الأسبق، ود. محمد علي الجندي، وكيل كلية دار العلوم جامعة المنيا الأسبق.

وتمت المقابلات ضمن ترتيب القائمة للمتقدمين لشغل منصب عميد للكليات المعنية، في إطار من الشفافية والحيادية وتكافؤ الفرص، ووفقاً للمعايير المحددة من قبل المجلس الأعلى للجامعات.

وأوضح رئيس الجامعة، أن لجان اختيار العمداء، انعقدت لتقييم المرشحين بناءً على عدة معايير وشروط تشمل، خطة تطوير الكلية، ونقاط القوة والضعف، والفرص والتهديدات التي تواجه الكلية، وكيفية التغلب على نقاط الضعف والاستفادة من نقاط القوة، ورؤى تطوير العملية التعليمية على مستوى مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا، وخدمة المجتمع والبيئة، وكيفية تنمية الموارد الذاتية للكلية، إضافة إلى استعراض السيرة الذاتية للمرشح.

إجراء المقابلات الشخصية الدراسات العليا والبحوث المقابلات الشخصية جامعة الإسكندرية رئيس جامعة المنيا شئون الدراسات العليا والبحوث

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