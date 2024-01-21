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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أبوقرقاص بالمنيا تتسلم دفعة معدات جديدة لدعم منظومة النظافة بالأحياء والقرى

تسليم معدات النظافه
تسليم معدات النظافه لمركز أبوقرقاص

تابع تاج أبو سداح رئيس مركز و مدينة أبوقرقاص جنوب المنيا أعمال الرصف والتطوير الجارية ببعض الشوارع بالمدينة للوقوف على معدلات الأداء ونسب تنفيذ مشروعات الرصف التي تنفذها وحدة الرصف والإنشاءات بالتنسيق مع الوحدة المحلية ومديرية الطرق والنقل تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا برفع كفاءة شبكة الطرق والبنية التحتية ضمن الخطة الاستثمارية 2023 /2024 .

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وأوضح رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص أنه سيتم  إعادة رصف شارع القضاء ـ شارع الفاتح ـ شارع المنشية ـ شارع المروة وتقاطعاتها، إلى جانب إعادة رصف طريق المحكمة وتبليط جنوب شارع الجمهورية واستكمال شارع الزمالك وتقاطعاته، بإجمالي أطوال تصل الى 7,34 كم، وذلك ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق وتيسير حركة المرور أمام المارة من المواطنين والمركبات والحد من وقوع الحوادث.

 

وأشار رئيس المركز إلى أن الوحدة المحلية تسلمت 2 قلاب لدعم منظومة النظافة والتجميل بالمركز وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى إلى جانب مواصلة أعمال الصيانة الدورية للحملة الميكانيكية للمساهمة فى أعمال الوحدة المحلية من نظافة وإنارة وتجميل أحياء وقرى أبوقرقاص.

أسامة القاضي محافظ المنيا اعمال الرصف والتطوير التجميل البنية التحتية الخطة الاستثمارية للعام المالي اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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