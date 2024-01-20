إصابة 5 سيدات في مشاجرة لخلافات الجيرة بمدينة المنيا

أصيبت 5 سيدات بينهن مسنة في مشاجرة لخلافات الجيرة بمدينة المنيا تم نقلهن للمستشفى لتلقي العلاج وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا من عمليات النجدة بوقوع مشاجرة أسفرت عن إصابة سيدات بمدينة المنيا.

وانتقل فريق من البحث الجنائي والإسعاف إلى موقع البلاغ وتبين وقوع مشادة كلامية بين بعض السيدات تطورت إلى مشاجرة لخلافات الجيرة مما تسبب في إصابة 5 سيدات هن م. ج. م -32 سنة وهـ. ص. م -27 سنة وم. خ. ع - 37 سنة - طرف أول - و ش.ع. ص- 15 سنة ون. ا. م - 73 سنة - طرف ثاني - مقيمات جميعا بذات العنوان .

تم نقل المصابات إلى المستشفى وكشفت التقارير الأولية إصابات السيدات الخمس بكدمات وسحجات وجروح متفرقة منها بفروة الرأس.

تم التحفظ عليهن ومتهمات أخريات في الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.