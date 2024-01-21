ضبط 251 مخالفة تموينية بالمخابز والأسواق خلال حملات تفتيشية بمراكز المنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية، بحيث تشمل جميع مراكز وقرى المحافظة بشكل مستمر بالتعاون مع مديرية التموين لضبط الأسواق والتأكد من صلاحية المعروضات والالتزام بالأسعار المقررة والمعلنة، فضلاً عن الحملات اليومية على المخابز البلدية وتحرير محاضر فورية للمخالفين حفاظاً على حقوق المواطنين.

وتمكنت الوحدات المحلية لمراكز( المنيا - بني مزار - مطاي) ، في هذا الإطار، من ضبط ١١٣ مخالفة تموينية خلال حملات رقابية على المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية، منها 74 مخالفة بقري(صفط الخمار- دمشير- تلة) ، و17 مخالفة بقرية صندفا التابعة لمركز بني مزار، وتحرير 22 مخالفة علي الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية بقطاع أبوعزيز بمركز مطاي.

و تنوعت المخالفات ما بين( بيع بأزيد من السعر- ذبح خارج السلخانة ـ عدم نظافة – عدم وجود ميزان حساس ـ انتاج خبز غير مطابق للمواصفات)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي مراكز (ملوي- أبوقرقاص- ديرمواس )، واصلت الوحدات المحلية جهودها في الرقابة علي الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية لتحقيق الانضباط بالأسواق والتأكد من الالتزام بالقرارات التموينية الصادرة.

وتم تحرير 138 مخالفة تموينية منها 29 مخالفة بالأسواق بمركز ملوي و 61 مخالفة بأبوقرقاص و38 مخالفة بمركز ديرمواس، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودة الخبز المنتج، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.