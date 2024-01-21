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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 15 شخصا فى حادث تصادم ميكروباص وملاكي بصحراوي أبوقرقاص جنوب المنيا

حادث تصادم بصحراوي
حادث تصادم بصحراوي أبو قرقاص

شهد الطريق الصحراوي الغربي أمام مركز أبو قرقاص جنوب المنيا، حادث تصادم ميكروباص وسيارة ملاكي، مما أسفر عن إصابة 15 شخصا تم نقلهم للمستشفي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الامنية بالمنيا إخطارا يفيد بتصادم سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مركز أبو قرقاص، وأسفر الحادث عن إصابة 15 شخصا.

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وعلى الفور  انتقلت سيارات الإسعاف وقوة من مباحث مركز شرطة أبو قرقاص ورجال الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 15 شخصا بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتم إزالة أثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات بالطريق الصحراوي الغربي.
 

إصابة 15 شخص الأجهزة الأمنية بالمنيا الحركة المرورية الطريق الصحراوي تصادم سيارة ميكروباص

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