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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غدا.. «صحة المنيا» تنظم قافلة طبية بقرية السلام في بني مزار

قافلة طبية
قافلة طبية

تنظم مديرية الصحة، غدا الاثنين وعلى مدار يومين متتاليين ، قافلة طبية علاجية بقرية طحا بمركز سمالوط، على مدار يومين  22  و 23 يناير الجاري 2024 ، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "، وتنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية والوصول لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا وجميع المواطنين في أماكنهم تيسيرا عليهم.

 

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وأوضح الدكتور محمد حسنين  وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، إن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الانف والاذن "، بواسطة نخبة من الاطباء المتخصصين. 

مع تقديم الخدمات الطبية  من إجراء الفحوصات والاشعة اللازمة  وصرف العلاج للمواطنين بالمجان، وتحويل الحالات التي تحتاج لإستكمال العلاج للمستشفيات؛ مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.

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