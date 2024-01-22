محافظ المنيا: تطوير 8 مستشفيات صدر وحميات بنسب تنفيذ تجاوزت الـ 90%

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا معدلات الإنجاز للمشروعات الصحية الجارى تنفيذها للوقوف على سير العمل بكافة الوحدات والمراكز الصحية والمستشفيات بالمحافظة، مؤكدًا دعمه الكامل لكافة المشروعات الصحية وتسخير إمكانيات المحافظة لتذليل العقبات والتحديات التي قد تواجه سير العمل بمشروعات التطوير ورفع الكفاءة للارتقاء بالقطاع الصحي، موجهاً بسرعة الانتهاء من المشروعات الصحية وفقًا للجداول الزمنية المحددة .

وأكد الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، استمرار أعمال الإحلال والتجديد بمستشفى مطاي بتكلفة 324 مليون جنيه والتى ستخدم 361431 نسمة ومستشفى بنى مزار المركزي بتكلفة 400 مليون جنيه لتقدم الخدمات الطبية لـ 115759 نسمة وإحلال وتجديد مستشفى العدوة بتكلفة 419 مليون جنية لتقدم الخدمات الطبية والعلاجية لـ 316580 نسمة وانشاء مستشفى مغاغة لخدمة 640 ألف و 963 نسمة، وانشاء مستشفى أبو قرقاص ليخدم 648 ألف و642 نسمة بتكلفة بلغت 133 مليون و 837 ألف جنيه.

وأشار إلى استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة لـ 8 مستشفيات صدر وحميات بالمحافظة بنسب تنفيذ تجاوزت الـ 90% الى جانب تطوير عدد 111 وحدة صحية بقرى المحافظة ، واستلام 38 وحدة صحية وتشغيلها بعد رفع كفاءتها و إنشاء 3 مراكز تنمية أسرة بدلجا وشارونة والجهاد.

وأوضحت الدكتورة مروة محمد مدير إدارة التخطيط بمديرية الصحة انه يتم عمل تطوير ورفع كفاءة شامل لعدد 8 مستشفيات صدر وحميات بالمحافظة شملت حميات بنى مزار بتكلفة 51 مليون و295 ألف والتى ستخدم 115759 نسمة، وحميات ديرمواس بتكلفة بلغت 34 مليون و 981 ألف جنيه والتى ستخدم 441950 نسمة، وحميات سمالوط بتكلفة بلغت 65 مليون جنيه، والتى ستخدم 142009 نسمة، وحميات ملوى بتكلفة 55 مليون و425 ألف والتى ستخدم 215379 نسمة، وحميات مغاغة بتكلفة 55 مليون و678 الف، والتى ستخدم 673011 نسمة، وحميات العدوة بتكلفة 39 مليون و312 الف، والتى ستخدم 316580 نسمة، وصدر بنى مزار بتكلفة 41 مليون و305 ألف ، ستخدم 115759 نسمة، وصدر ملوى بتكلفة 44 مليون و568 ألف والتى ستخدم 215 الف 379 نسمة.

