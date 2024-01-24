طفرة تنموية.. حياة كريمة تغير حياة أهالى القرى في المنيا|شاهد

مشروعات للصرف الصحى والغاز الطبيعى والمدارس مجمعات خدميه

حققت المبادرة الرئاسية حياة كريمة في محافظة المنيا طفرة كبيرة فى انشاء المشروعات الخدمية، ضمن المبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى، فتشهد قرى المبادرة والتي تشمل 7 مراكز انشاء العديد من المشروعات بالقرى والنجوع والتى ظلت تحلم لسنوات بمشروعات خدمية، ومع حياة كريمة تشهد العديد من المشروعات الخدمية مثل المجمعات الخدمية والزراعية ومشروعات الصرف الصحى.



فقرى المبادرة تضم عدد كبير من المشروعات المتنوعة التى كانت مطالب الأهالى منذ سنوات تحققت على أرض الواقع مع " حياة كريمة" ويعد ابرز تلك المشروعات، مشروع الصرف الصحى، الذى انقذ مئات المنازل، التى كانت تغرق من المياه الجوفية.

يقول ياسر سعد موظف أحد الأهالى أن قرى المبادرة تشهد تطورا كبيرا فى الفترة الأخيرة فتم انشاء عدد من المشروعات ومنها مجمع الخدمات، المجمع الزراعى وحدة طب الأسرة، بالإضافة إلى المدارس، والصرف الصحى والغاز الطبيعى، إلى جانب تطوير مداخل معظم القري، لتتحول القرى إلى قرى نموذجية تحاكى القرى المتطورة فى مبادرة حياة كريمة.

وأضاف احمد توفيق محاسب أن تلك المشروعات ظلت حلما طويلا لم نكن نتوقع أن يتم تنفيذها، فى ذلك الوقت القصير، لكن مع مبادرة حياة كريمة، أصبحت تلك المشروعات واقعا ويؤدى الخدمات للمواطنين، وخاصة مكاتب البريد التى تم إنشاؤها فى القرى، والتى ساهمت فى رفع المعاناة عن الأهالى من أبناء تلك القرى، والتى كانت تمثل عبئا كبيرا خاصة على كبار السن من الرجال والسيدات.

فيما قال شادي سلطان أحد الأهالى، أن مشروعات حياة كريمة امتدت إلى الوحدة المحلية بأكملها حيث نرى أيضا مشروعات مثل الوحدة الصحية ، ومواقف السيارات ومشروع الصرف الصحى والوحدة الصحية وهذه المشروعات تعد مشروعات جديدة وتنفيذا لمطالب الأهالى، التى تم عرضها فى اللقاءات المجتمعية، التى تم عقدها قبل انطلاق مبادرة حياة كريمة



يشار إلى أن مبادرة حياة كريمة بمحافظة المنيا، تشمل 192 قرية و757 تابعا لتلك القرى، ويتم تنفيذها فى 5 مراكز، وهى ديرمواس ومغاغة، وأبو قرقاص والعدوة وملوى، وبتكلفة حوالى 30 مليار جنيه، وقد تم إضافة 102 قرية بمركزى سمالوط وبنى مزار بالمرحلة الثانيه.

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مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة

مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة

مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة

مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة