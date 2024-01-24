عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مشروعات للصرف الصحى والغاز الطبيعى والمدارس مجمعات خدميه

طفرة تنموية.. حياة كريمة تغير حياة أهالى القرى في المنيا|شاهد

مشروعات المبادرة
مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة

حققت المبادرة الرئاسية حياة كريمة في محافظة المنيا طفرة كبيرة فى انشاء المشروعات الخدمية، ضمن المبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى، فتشهد قرى المبادرة والتي تشمل 7 مراكز انشاء العديد من المشروعات بالقرى والنجوع والتى ظلت تحلم لسنوات بمشروعات خدمية، ومع حياة كريمة تشهد العديد من المشروعات الخدمية مثل المجمعات الخدمية والزراعية ومشروعات الصرف الصحى.


فقرى المبادرة تضم عدد كبير من المشروعات المتنوعة التى كانت مطالب الأهالى منذ سنوات تحققت على أرض الواقع مع " حياة كريمة" ويعد ابرز تلك المشروعات، مشروع الصرف الصحى، الذى انقذ مئات المنازل، التى كانت تغرق من المياه الجوفية.

يقول ياسر سعد موظف أحد الأهالى أن قرى المبادرة تشهد تطورا كبيرا فى الفترة الأخيرة فتم انشاء عدد من المشروعات ومنها مجمع الخدمات، المجمع الزراعى وحدة طب الأسرة، بالإضافة إلى المدارس، والصرف الصحى والغاز الطبيعى، إلى جانب تطوير مداخل معظم القري، لتتحول القرى إلى قرى نموذجية تحاكى القرى المتطورة فى مبادرة حياة كريمة. 

المنيا .. الكشف على 194 حالة ضمن قافلة طبية بمركز العدوة

محافظ المنيا يناقش التحديثات الخاصة بالمخططات الاستراتيجية

وأضاف احمد توفيق محاسب أن تلك المشروعات ظلت حلما طويلا لم نكن نتوقع أن يتم تنفيذها، فى ذلك الوقت القصير، لكن مع مبادرة حياة كريمة، أصبحت تلك المشروعات واقعا ويؤدى الخدمات للمواطنين، وخاصة مكاتب البريد التى تم إنشاؤها فى القرى، والتى ساهمت فى رفع المعاناة عن الأهالى من أبناء تلك القرى، والتى كانت تمثل عبئا كبيرا خاصة على كبار السن من الرجال والسيدات.

فيما قال شادي سلطان أحد الأهالى، أن مشروعات حياة كريمة امتدت إلى الوحدة المحلية بأكملها حيث نرى أيضا مشروعات مثل الوحدة الصحية ، ومواقف السيارات ومشروع الصرف الصحى والوحدة الصحية وهذه المشروعات تعد مشروعات جديدة وتنفيذا لمطالب الأهالى، التى تم عرضها فى اللقاءات المجتمعية، التى تم عقدها قبل انطلاق مبادرة حياة كريمة


يشار إلى أن مبادرة حياة كريمة بمحافظة المنيا، تشمل 192 قرية و757 تابعا لتلك القرى، ويتم تنفيذها فى 5 مراكز، وهى ديرمواس ومغاغة، وأبو قرقاص والعدوة وملوى، وبتكلفة حوالى 30 مليار جنيه، وقد تم إضافة 102 قرية بمركزى سمالوط وبنى مزار بالمرحلة الثانيه. 
؛ 

مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة
مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة
مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة
مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة
مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة
مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة
مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة
مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة
مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة
مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة
الاستراتيجية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الصرف الصحى الصرف الصحي والغاز ألف الغاز الطبيعى المخططات الاستراتيجية لمشروعات لمبادرة الرئاسية حياة كريمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

داخل كمبوند.. القبض على أكبر شبكة دعارة أجنبية في مصر

19 مليون يورو.. عروض احتراف تهدد بقاء إمام عاشور في الأهلي |تفاصيل

جنون الذهب|قفزة غير مسبوقة في أسعار المعدن الأصفر.. والجرام يصل 4500 جنيه رسميًا

بعد البطانة.. ابنة رانيا يوسف تثير الجدل بتعديلها فستان كايلي جينر| شاهد

العربيات طارت.. سائق الشاحنة دفع صفا كاملا من أعلى الكوبري بالمريوطية.. فيديو

3279 جنيهًا| زلزال قوي يضرب أسعار الذهب.. ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن

إمبراطور الذهب في ورطة.. وبشرى سعيدة للمصريين

الشناوي يتحمل المسؤولية بنسبة 70%.. حارس المنتخب السابق يوجه رسالة لقائد الأهلي

موضوعات متعلقة

محافظ المنيا يناقش التحديثات الخاصة بالمخططات الاستراتيجية

تحت شعار "مهنتك مستقبلك" .. تنمية مهارات الشباب والفتيات على المهن الحرفية بأبوقرقاص

تقديم الخدمات الطبية لـ 2 مليون حالة بالعيادات الخارجية وأقسام الاستقبال بمستشفيات المنيا

حملات مكثفة لرفع الاشغالات وعودة الانضباط والسيولة المرورية بمراكز المنيا

تموين المنيا يضبط 226 مخالفة متنوعة خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق

لتغيبهم عن العمل.. التحقيق مع 10 موظفين بالوحدات القروية في المنيا

جمع بين زوجتين وخالف الكتاب المقدس.. إحالة زوج متهم بالزنا للجنح

لمواجهة تقلبات الطقس.. تطهير مخرات السيول ومتابعة حالة المعديات في ديرمواس بالمنيا

ترشيحاتنا

مسؤول إسرائيلي: تقارير التقدم في المفاوضات مع حماس "غير صحيحة"

رويترز تكشف اقتراب إسرائيل وحماس من التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار

فيلم أكشن.. حادث خطير في محور المريوطية يتصدر التريند |القصة الكاملة

قرار عاجل ضد المتهمة بتصوير فيديوهات كتائب حلوان

أوامر إسرائيلية بالإخلاء.. الأمم المتحدة تكشف حجم المناطق المتضررة في خان يونس

شوبير يكشف تطورات حالة العامري فاروق.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اعتزال عادل إمام يفتح صندوق الذكريات.. نجوم اختفوا عن عشاقهم دون سابق إنذار

بوست فجر الأزمة وأول أكسيد الكربون السبب.. أصعب 48 ساعة فى حياة العوضى

بعد البطانة.. ابنة رانيا يوسف تثير الجدل بتعديلها فستان كايلي جينر| شاهد

وائل جمعة يفتح النار على «فيتوريا»: معندناش مدرب

فيديو

أصلي لهما.. تعليق ناري من ليلى عبد اللطيف عن أحمد العوضى وياسمين عبدالعزيز

"توقف قلبه" ثم عاد للحياة وفاز بسيارة ودولارات..الرجل الأكثر حظًا| فيديو

مي سليم تكشف لـ «صدى البلد» سبب توقف تصوير مسلسل «روج أسود» |فيديو

سارة عبد الرحمن: نصائح دلال عبد العزيز أصبحت جزءا مني| خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

اﻟﻤﺰﻳﺪ