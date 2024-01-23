المنيا .. الكشف على 194 حالة ضمن قافلة طبية بمركز العدوة

نظمت أمانة الصحة والسكان بحزب مستقبل وطن بمركز العدوة في محافظة المنيا قافلة طبية، بقرية مفوز طيبة تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وشملت معظم التخصصات وتمكنت من الكشف على 194 حالة من مواطنى القرية.

قال محمود عبد الحفيظ أمين الحزب في العدوة ـــ في بيان صحفي اليوم الثلاثاء ـــ إن القافلة لاقت إقبالا كبيرا من الأهالي الذين أشادو بدور الحزب وجهوده في مساندة محدودي الدخل.

أوضح أن هذه القافلة تأتي ضمن خطة فعاليات الحزب وفي إطار السياسة التي ينتهجها، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية ، في مختلف المجالات؛ لتلبية احتياجات المواطنين والتخفيف عنهم.