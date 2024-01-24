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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بيطري المنيا : تحصين مليون طائر ضد الإنفلونزا

تحصين الطيور
تحصين الطيور

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن الدولة تهتم بتنمية الثروة الحيوانية والداجنة، وتعمل على زيادة إنتاجيتها، لتلبية احتياجات السوق المحلية وبأسعار مناسبة، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود وتوفير كل أوجه الدعم والرعاية البيطرية لتحقيق النمو المطلوب والزيادة في الثروة الحيوانية والداجنة مع الحفاظ على صحة المواطنين.

 

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وفي هذا السياق، قامت مديرية الطب البيطري بالمنيا بتحصين ما يقرب من مليون و3 آلاف طائر ضد مرض إنفلونزا الطيور خلال العام الماضى لرفع المناعة سواء تحصين بالحضانات أو تحصين للتربية المنزلية بمقابل مادي أو حول البؤر والاشتباهات، إلى جانب تفعيل لجان التقصى النشط وسحب عينات للتأكد من خلوها من فيروس انفلونزا الطيور وخاصة خلال فصل الشتاء، مشيرا إلى تنظيم 686 ندوة ارشادية لمربى الدواجن وأصحاب المزارع والعاملين في مجال صناعة الدواجن للتوعية بضرورة التحصين وأخذ العينات حفاظا على تنمية الثروة الداجنة والنهوض بها وصحة وسلامة المواطنين.

وفى مجال تنمية الثروة الحيوانية، اوضح مدير المديرية أنه تم خلال العام الماضى فحص 8445 رأس ماشية ضد البروسيلا وفحص 2943 رأس ضد السل البقري، كما قامت المديرية بتحصين 5801 رأس ماشية ضد مرض البروسيلا، بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

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