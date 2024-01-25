المنيا تشارك بمعرض" أيادي مصر" للحرف اليدوية والتراثية بمدينة أسوان

أعلن اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا، أن وحدة " أيادي مصر" بالمحافظة شاركت فى معرض الحرف اليدوية والتراثية الذي أقيم بمحافظة أسوان، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ومتابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لدعم الحرف التراثية واليدوية وخلق فرص عمل للشباب وتنشيط الاقتصاد المحلي .

أوضح محافظ المنيا، أن المعرض يأتي في إطار دعم المنتجات الحرفية والتراثية التي تتميز بها القرى المصرية عبر " منصة أيادي مصر " للحفاظ على الهوية المصرية و إحياء الحرف التراثية ومواجهة البطالة من خلال طرح هذه المنتجات أمام الأسواق المحلية والعالمية حرصا على تشجيع المنتج المصرى.

معرض أيادي مصر

يذكر أن محافظة المنيا شاركت فى المعرض بالعديد من المنتجات المتميزة تنوعت بين ( منتجات خشبية - فن الايمجرومى- السجاد اليدوي - الشنط الحرارية - منتجات الكريستال - منتجات الريزن والاكسسوار- منتجات المكرمية والكروشيه)، والتي لاقت اقبالاً متزايداً من قبل الزائرين على المعرض وحققت نسب مبيعات مرتفعة بين المشاركين .