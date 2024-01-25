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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 97 مخالفة تموينية بالمنيا خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق

حملات تموينية متنوعة
حملات تموينية متنوعة

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ضبط ٩٧ مخالفة تموينية متنوعة، وذلك خلال حملات تفتيشية على الأسواق والمخابز البلدية ومحطات توزيع الطاقة والبترول، بهدف إحكام الرقابة والتأكد من توافر السلع الاستراتيجية وتطبيق القرارات التموينية، ومنع الممارسات الاحتكارية والوقوف على سلامة وجودة المنتجات المعروضة من المواد الغذائية.

وأكد المحافظ، على استمرار تكثيف الحملات الرقابية بالتعاون بين مديرية التموين والجهات المعنية لتحقيق الانضباط للحالة العامة بالأسواق والمخابز البلدية، مع رصد المخالفات وضبط الأسعار ضمن مبادرة "تخفيض الأسعار" تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.

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واستعرض الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، في تقريره اليومي جهود المديرية حيث أسفرت الحملات عن ضبط ٩٠ مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين (إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - نقص وزن - عدم وجود سجلات - أخرى مخابز)، و٧ مخالفات في مجال متابعة الأسواق (بيع منتجات مجهولة المصدر - عدم وجود شهادات صحية)، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

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