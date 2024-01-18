بيت الزكاة: دعم نقدي وتيسير زواج ووصلات مياه في قريتين بالمنيا

انتهى «بيت الزكاة والصدقات» من توزيع كميات كبيرة من البطاطين والمواد الغذائية للأُسَر الأكثر احتياجًا، وتيسير زواج الفتيات اليتيمات غير القادرات، بالإضافة إلى صرف دعم نقدي شهري وكفالة عدد كبير من الأيتام وتيسير زواج الفتيات اليتيمات غير القادرات، وترميم المنازل ووصلات المياه، في قرية «الهمة» بمركز مطاي وقرية «الكمال» بمركز المنيا، بعد المسح الكامل لكلتا القريتين، وذلك فى إطار الخطة التنموية الكبرى لـ«بيت الزكاة والصدقات» لعام 2024م، للمحافظات الأكثر فقرًا، لتحويل القرى الفقيرة إلى منتجة، تستطيع أن تواجه صعوبات الحياة.

أوضح «بيت الزكاة والصدقات» في بيان له اليوم الخميس الموافق 18 يناير 2024م، أنه بناء على توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر- استهدف فريق المبادرات التنموية لـ«بيت الزكاة والصدقات» الفئات الأوْلى بالرعاية والأيتام وذوي الهمم في قريتي الهمة والكمال بمحافظة المنيا، ويعمل الفريق على مستوى الجمهورية للارتقاء بتلك الفئات.

أكَّد «بيت الزكاة والصدقات» حرصه على توجيه أموال الزكاة والصدقات والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات التي يتلقاها البيت في المصارف الشرعية، التي وردت في قول الله عز وجل: {‌إِنَّمَا ‌ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ} [التوبة: 60].