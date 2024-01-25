السبت المقبل.. انطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرض الجلد العقدى بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا انطلاق الحملة القومية لتحصين رؤوس الماشية من الأبقار، والأغنام، والماعز، ضد مرض الجلد العقدى بدءا من السبت القادم الموافق 27 يناير الجاري، بجميع الوحدات البيطرية المنتشرة بمراكز وقرى المحافظة، للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها.

وقال الدكتور فتحي عبد العال مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا أن الحملة القومية تقدم خدماتها من خلال اللجان الطبية الوقائية بقرى المحافظة فى 120 لجنة فرعية و 4 لجان مركزية وقائية مجهزة بكل التجهيزات والأدوات اللازمة.

بالإضافة إلى لجان التأمين و الترقيم والتسجيل للماشية ولجان التوعية مع لجان متابعة من الإدارات المختصة من المديرية ومديري الإدارات للمتابعة وتذليل العقبات لإنجاح فعاليات الحملة.