عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السبت المقبل.. انطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرض الجلد العقدى بالمنيا

انطلاق حملة تحصين
انطلاق حملة تحصين رؤوس الماشية

أعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا انطلاق الحملة القومية لتحصين رؤوس الماشية من الأبقار، والأغنام، والماعز، ضد مرض الجلد العقدى  بدءا من السبت القادم  الموافق 27 يناير الجاري، بجميع الوحدات البيطرية المنتشرة بمراكز وقرى المحافظة، للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها.

جامعة المنيا: الأسبوع المقبل إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول بجميع الكليات

إزالة 84 حالة تعد بمراكز المنيا .. وانطلاق الموجة 22 السبت

وقال الدكتور فتحي عبد العال مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا أن الحملة القومية تقدم خدماتها من خلال اللجان الطبية الوقائية بقرى المحافظة  فى 120 لجنة فرعية و 4 لجان مركزية وقائية مجهزة بكل التجهيزات والأدوات اللازمة.

بالإضافة إلى لجان التأمين و الترقيم والتسجيل للماشية ولجان التوعية مع لجان متابعة من الإدارات المختصة من المديرية ومديري الإدارات للمتابعة وتذليل العقبات لإنجاح فعاليات الحملة.

 

أسامة القاضي محافظ المنيا الأغنام والماعز الحملة القومية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا مديرية الطب البيطري بالمنيا والاغنام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اقترب من 5000 جنيه|قفزة جنونية في أسعار الذهب لأول مرة.. وعيار 21 مفاجأة

مفاجأة غير سعيدة لطبيب تجميل وجه ريهام سعيد.. صور

تبدأ اليوم رسميا.. مواعيد جديدة لانقطاع الكهرباء في المحافظات

بديلا للشناوي..فرج عامر: هذا اللاعب أحسن حارس مرمي في مصر بدون منازع

بعد واقعة ريهام سعيد .. 5 أسباب تؤدي لفشل عمليات التجميل

أهم من محمد صلاح| حكاية "ضربة" إمام عاشور "المزدوجة".. و"ارتجاج" في رأس المنتخب

خريطة سقوط الأمطار.. والأرصاد تحذر من الصقيع والبرودة الشديدة

بدءا من اليوم الخميس.. مواعيد جديدة لانقطاع الكهرباء

موضوعات متعلقة

جامعة المنيا: الأسبوع المقبل إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول بجميع الكليات

ترشيحاتنا

نبيلة مكرم: مؤسسة «فاهم» تحرص على دعم الصحة النفسية وتخاطب جميع فئات المجتمع

متحدث النيابة الإدارية لـ صدى البلد: نشكل لجان هندسية لفحص العقارات المنهارة والمجاورة لها

التنمية المحلية: 414 مليون جنيه إجمالي مبيعات مبادرة سند الخير

كاتبة نرويجية: تأثرت بروايات نجيب محفوظ.. والمعاملة في مصر جيدا جدا

مباريات دور الـ16 بكأس إفريقيا.. وهذا موعد لقاء مصر والكونغو

مقترح بإعادة تكلفة رغيف الخبز المدعم| رئيس شعبة المخابز يكشف حقيقة زيادة سعر «العيش»


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشاف بيض أسود غريب في أعماق المحيط الهادئ| صور مذهلة

بعد إصابة محمد الشناوي في المنتخب.. أعراض وأسباب وعلاج خلع الكتف

لغز غريب|حازم إمام يتعجب من أزمة الدفاع في منتخب مصر.. ما الحل؟

نار الشرف.. عائلة تنهي حياة ابنتهم وعشيقها رميا بالرصاص في صحراء مايو

فيديو

مشروع الجينوم المصري.. ثورة تاريخية في عالم الرياضة

خالد فرج يكشف تفاصيل جديدة حول زيارة ياسمين عبدالعزيز للعوضي

صلاة الجنازة على أحمد أبو لطيف تثير غضب رواد التواصل الاجتماعي

كوثر مختار : سعيدة إني طلعت ورق فيلم مقسوم | خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ