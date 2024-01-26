تصدع 3 منازل بإحدى قرى سمالوط شمال المنيا.. صور

شهدت إحدى قري مركز سمالوط شمال المنيا هبوطا أرضيات بأحد الشوارع مما تسبب فى تصدع ٣ منازل بالقرية.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الوحدة المحلية لمكان البلاغ وتفقد الدكتور سعيد محمد رئيس المركز الهبوط الأرضى بأحد شوارع القرية.

وأكد رئيس المركز إنه تم تشكيل لجنة من الوحدة المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لفحص ومعرفة أسباب الهبوط حيث تم المعاينة وتم إصدار قرار بإخلاء المنازل واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع تكرار الهبوط مرة أخرى

وأشار رئيس مركز سمالوط أن الوحدة المحلية تعمل على سرعة التفاعل مع شكاوى المواطنين والإستجابة الفورية، لاسيما فيما يتعلق بشكاوى الخدمات العامة بما يسهم فى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

هبوط أرضى بأحد شوارع القرية

هبوط أرضى بأحد شوارع القرية