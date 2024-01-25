محافظ المنيا: ذكرى 25 يناير تظل رمزا للفخر والنضال في تاريخ الشرطة

شهد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا يرافقه اللواء صلاح الدياسطى مساعد أول وزير الداخلية لقطاع شمال الصعيد واللواء محمد مصطفى ضبش مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنيا، مراسم وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة، بمقر قوات الأمن، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ72 لعيد الشرطة الذى يوافق 25 يناير من كل عام.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ، اللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة، المقدم ضياء الزاهى رئيس أركان مطار المنيا الحربى، المقدم حازم السيد المستشار العسكرى للمحافظة، عامر طه رئيس مدينة المنيا، وعدد من القيادات الأمنية بالمحافظة.

شهد الحضور عزف الموسيقى العسكرية «سلام الشهيد» وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء الشرطة.

وقدم محافظ المنيا التهنئة لكافة رجال الشرطة البواسل بتلك الذكرى التى ستظل رمزا للفخر والنضال فى تاريخ الشرطة المصرية، وشاهدا على بطولة رجالها الأوفياء وعرفانا وتقديرا لما يبذلونه من تضحيات وايمانا بالدور البطولي لرجال الشرطة والقوات المسلحة، لتحقيق الرخاء والأمن والاستقرار لوطننا، لافتا إلى أن عيد الشرطة ذكرى عظيمة تجسد معنى التضحية الحقيقي من أجل الوطن والمواطن ونستلهم منها روح الفداء والعمل الجاد من أجل رفعة شأن مصرنا الغالية .