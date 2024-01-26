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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استرداد 200 فدان أملاك دولة بالظهير الصحراوى لمدينة المنيا

استرداد 200 فدان
استرداد 200 فدان أملاك دولة

أعلن عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا أن أجهزة الوحدة المحلية تمكنت من إسترداد 200 فدان بالظهير الصحراوى لمركز المنيا بقرية بطوخ الخيل تنفيذاً لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية باستمرار حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

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شارك فى الحمله إكرام محمود نائب رئيس المركز ومحمد سميح رئيس القرية والدكتور محمود شعيب مدير إدارة أملاك الدولة ومسئولى أملاك الدولة بالقرية

وفى سياق متصل تفقد عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا سير العمل بالوحدة الصحية بقرية زهرة حيث تابع انتظام سير العمل وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية وكذلك عمل الاقسام المختلفة تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بالمتابعة الميدانية لسير العمل بالقطاعات الخدمية والصحية للتأكيد على تقديم الخدمات الصحية المتميزة للمواطن وإحالة المقصر للتحقيق.

وأحال رئيس المركز خلال جولته المفاجئة 5 من العاملين لتحقيق لتقصيرهم بالعمل وغيابهم بدون عذر وتركهم العمل ووجه مدير الإدارة الصحية بعمل اللازم قانونا وذلك بحضور أشرف فرغلى رئيس القرية ومحمد مصطفى سكرتير الوحدة المحلية بالقرية وعضو التفتيش.

 

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